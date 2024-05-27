Про свій незвичайний спосіб жінка розповіла у мережі. Вона опублікувала відео, на якому продемонструвала, як позбувається складок на одязі під час відпусток.
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Стайлер замість праски
Еллі з Великої Британії опублікувала відео, яке згодом стало вірусним у мережі. На ньому вона розповідала, як можна випрасувати речі у дорозі, якщо немає праски. Дівчина поділилася, що у пригоді стане стайлер Dyson Airwrap.
Так, Еллі за допомогою насадки для Dyson змогла позбутися великих складок на одязі. Дівчина спрямувала гаряче повітря на одяг, а згодом – повісила його на вішак. Як наслідок, штани стали рівними без використання праски.
Лайфхак, як попрасувати одяг без праски: дивіться відео
Користувачі у мережі наголосили, що такий спосіб дійсно працює. Окрім того, деякі поділилися своїми порадами, як можна вирівняти одяг у відпустці.
Так, користувачі мережі рекомендують:
- Прасувати речі перед поїздкою. Хоча це може здатися даремною справою, однак прасування перед тим, як скласти одяг у валізу, працює в довгостроковій перспективі. Якщо попрасувати одяг перед тим, як скласти його, то витягнувши його з валізи, він матиме мінімальну кількість складок.
- Використовувати папір тіш'ю. Це спеціальний папір для пакування, який використовують у магазинах. Річ у тім, що він допомагає тканині зберігати структуру, а тому складки з'являтимуться менше.
- Повісити речі у ванній кімнаті. Користувачі мережі розповідають, що пом'яті речі можна розвісити у ванній кімнаті, адже після душу в кімнаті буде пар від гарячої води, який допоможе розгладити складки на одязі.
- Легка вологість. Користувачі пишуть, що допоможе розгладити одяг і легка вологість. Так, можна намочити вбрання, а потім повішати його. Це допоможе розгладити тканину й позбутися заломів.
- Фен. Гаряче повітря фена допоможе позбутися складок на одязі.
- Випрямляч для волосся. Манжети, коміри та подоли можна попрасувати за допомогою випрямляча для волосся. Однак варто зважати, що речі повинні бути сухі й чисті, щоб не пошкодити тканину.