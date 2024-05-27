Про свій незвичайний спосіб жінка розповіла у мережі. Вона опублікувала відео, на якому продемонструвала, як позбувається складок на одязі під час відпусток.

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Стайлер замість праски

Еллі з Великої Британії опублікувала відео, яке згодом стало вірусним у мережі. На ньому вона розповідала, як можна випрасувати речі у дорозі, якщо немає праски. Дівчина поділилася, що у пригоді стане стайлер Dyson Airwrap.

Так, Еллі за допомогою насадки для Dyson змогла позбутися великих складок на одязі. Дівчина спрямувала гаряче повітря на одяг, а згодом – повісила його на вішак. Як наслідок, штани стали рівними без використання праски.

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Користувачі у мережі наголосили, що такий спосіб дійсно працює. Окрім того, деякі поділилися своїми порадами, як можна вирівняти одяг у відпустці.

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