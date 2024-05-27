О своем необычном способе женщина рассказала в сети. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как избавляется от складок на одежде во время отпусков.
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Стайлер вместо утюга
Элли из Великобритании опубликовала видео, которое впоследствии стало вирусным в сети. На нем она рассказывала, как можно выгладить вещи в дороге, если нет утюга. Девушка поделилась, что пригодится стайлер Dyson Airwrap.
Так, Элли с помощью насадки для Dyson смогла избавиться от больших складок на одежде. Девушка направила горячий воздух на одежду, а затем – повесила его на вешалку. В результате, штаны стали ровными без использования утюга.
Лайфхак, как погладить одежду без утюга: смотрите видео
Пользователи в сети отметили, что такой способ действительно работает. Кроме того, некоторые поделились своими советами, как можно выровнять одежду в отпуске.
Так, пользователи сети рекомендуют:
- Гладить вещи перед поездкой. Хотя это может показаться бесполезным делом, однако глажка перед тем, как сложить одежду в чемодан, работает в долгосрочной перспективе. Если погладить одежду перед тем, как сложить его, то вытянув его из чемодана, он будет иметь минимальное количество складок.
- Использовать бумагу тишью. Это специальная бумага для упаковки, которую используют в магазинах. Дело в том, что она помогает ткани сохранять структуру, а потому складки будут появляться меньше.
- Повесить вещи в ванной комнате. Пользователи сети рассказывают, что помятые вещи можно развесить в ванной комнате, ведь после душа в комнате будет пар от горячей воды, который поможет разгладить складки на одежде.
- Легкая влажность. Пользователи пишут, что поможет разгладить одежду и легкая влажность. Так, можно намочить наряд, а потом повесить его. Это поможет разгладить ткань и избавиться от заломов.
- Фен. Горячий воздух фена поможет избавиться от складок на одежде.
- Выпрямитель для волос. Манжеты, воротники и подолы можно погладить с помощью выпрямителя для волос. Однако стоит учитывать, что вещи должны быть сухие и чистые, чтобы не повредить ткань.