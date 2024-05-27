О своем необычном способе женщина рассказала в сети. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как избавляется от складок на одежде во время отпусков.

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Стайлер вместо утюга

Элли из Великобритании опубликовала видео, которое впоследствии стало вирусным в сети. На нем она рассказывала, как можно выгладить вещи в дороге, если нет утюга. Девушка поделилась, что пригодится стайлер Dyson Airwrap.

Так, Элли с помощью насадки для Dyson смогла избавиться от больших складок на одежде. Девушка направила горячий воздух на одежду, а затем – повесила его на вешалку. В результате, штаны стали ровными без использования утюга.

Лайфхак, как погладить одежду без утюга: смотрите видео

Пользователи в сети отметили, что такой способ действительно работает. Кроме того, некоторые поделились своими советами, как можно выровнять одежду в отпуске.

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