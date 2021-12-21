Користувачі Reddit поділилися своїми нестандартними та цікавими колекціями, які реально здатні здивувати. Мабуть, мало хто задумувався, що такі речі хтось взагалі збирає! До прикладу, в одного з героїв нашої добірки є понад сотня різноманітних гральних кубиків. Виглядає це дуже цікаво!
Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею
Мила колекція рожевих калькуляторів
Фото reddit ediand
А це – різноманітні кнопки від ліфтів
Фото reddit Jowevator3219
Хлопець знайшов усю цю зброю за допомогою магніту на дні водойм
Фото reddit Top-Equipment-6393
Багато-багато сільничок!
Фото reddit tobm2509
Ого!
Фото reddit Juranur
Посуд з уранового скла
Фото reddit OzCaaa1
Цікава колекція маленьких олівчиків
Фото reddit MahloGolem
Колекція цегли та книжок про цегли. Дуже оригінально!
Фото reddit ThanHowWhy
Так, це старі ручки для змиву, які висіли біля унітазів...
Фото reddit kaha95
Колекція моторошних мавпочок
Фото reddit Contrariwise2