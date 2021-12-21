Пользователи Reddit поделились своими нестандартными и интересными коллекциями, которые реально способны удивить. Пожалуй, мало кто задумывался, что такие вещи вообще кто-нибудь собирает! К примеру, у одного из героев нашей подборки есть более сотни разнообразных игральных кубиков. Выглядит это очень интересно!
Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем
Милая коллекция розовых калькуляторов
Фото reddit ediand
А это – разнообразные кнопки от лифтов
Фото reddit Jowevator3219
Парень нашел все это оружие с помощью магнита на дне водоемов
Фото reddit Top-Equipment-6393
Смотрите, сколько солонки!
Фото reddit tobm2509
Ого!
Фото reddit Juranur
Посуда из уранового стекла
Фото reddit OzCaaa1
Интересная коллекция маленьких карандашей
Фото reddit MahloGolem
Коллекция кирпичей и книг о кирпичах. Очень оригинально!
Фото reddit ThanHowWhy
Да, это старые ручки для смыва, которые висели возле унитазов...
Фото reddit kaha95
Коллекция жутких обезьянок
Фото reddit Contrariwise2