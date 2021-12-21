Пользователи Reddit поделились своими нестандартными и интересными коллекциями, которые реально способны удивить. Пожалуй, мало кто задумывался, что такие вещи вообще кто-нибудь собирает! К примеру, у одного из героев нашей подборки есть более сотни разнообразных игральных кубиков. Выглядит это очень интересно!

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Милая коллекция розовых калькуляторов

Фото reddit ediand

А это – разнообразные кнопки от лифтов

Фото reddit Jowevator3219

Парень нашел все это оружие с помощью магнита на дне водоемов

Фото reddit Top-Equipment-6393

Смотрите, сколько солонки!

Фото reddit tobm2509

Ого!

Фото reddit Juranur

Посуда из уранового стекла

Фото reddit OzCaaa1

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Интересная коллекция маленьких карандашей

Фото reddit MahloGolem

Коллекция кирпичей и книг о кирпичах. Очень оригинально!

Фото reddit ThanHowWhy

Да, это старые ручки для смыва, которые висели возле унитазов...

Фото reddit kaha95

Коллекция жутких обезьянок

Фото reddit Contrariwise2