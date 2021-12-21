Як вони це знайшли: 10 оригінальних колекцій, які вас здивують

Колекціонування цікаве тим, що збирати можна буквально що завгодно. Не тільки марки, листівки, монети тощо. Неймовірно оригінальні колекції – далі на Life 24.

Користувачі Reddit поділилися своїми нестандартними та цікавими колекціями, які реально здатні здивувати. Мабуть, мало хто задумувався, що такі речі хтось взагалі збирає! До прикладу, в одного з героїв нашої добірки є понад сотня різноманітних гральних кубиків. Виглядає це дуже цікаво!

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

Мила колекція рожевих калькуляторів

Фото reddit ediand

А це – різноманітні кнопки від ліфтів

Фото reddit Jowevator3219

Хлопець знайшов усю цю зброю за допомогою магніту на дні водойм

Фото reddit Top-Equipment-6393

Багато-багато сільничок!

Фото reddit tobm2509

Ого!

Фото reddit Juranur

Посуд з уранового скла

Фото reddit OzCaaa1

Цікава колекція маленьких олівчиків

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна

Фото reddit MahloGolem

Колекція цегли та книжок про цегли. Дуже оригінально!

Фото reddit ThanHowWhy

Так, це старі ручки для змиву, які висіли біля унітазів...

Фото reddit kaha95

Колекція моторошних мавпочок

Фото reddit Contrariwise2