Як зазначають у Національній медичній бібліотеці США, від сезонного афективного розладу страждає від 0,5 до 3% населення планети загалом. Це доволі значний відсоток. Щоб знизити цю сумну статистику, ділимося порадами, які допоможуть впоратися з хандрою та полегшити стан при сезонному афективному розладі.

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Осіння хандра чи сезонна депресія

Поганий настрій, сонливість та відсутність енергії восени можуть бути ознакою як осінньої хандри, так і сезонного афективного розладу. Їх слід відрізняти, адже осіння хандра триває недовго, до двох тижнів, та її симптоми доволі легко полегшити, а сезонний афективний розлад повторюється із року в рік, триває кілька місяців та значно більше впливає на ментальне здоров'я.

Як йдеться у статті незалежного академічного медичного журналу Американської академії сімейних лікарів "American Family Physician", сезонний афективний розлад — це комбінація біологічних розладів і розладів настрою з сезонним характером, які зазвичай виникають восени та взимку з ремісією навесні чи влітку.

Як впоратися з відсутністю сил восени та взимку

Найкраще — підготуватися та запобігати неприємним наслідкам осінньої хандри та сезонного афективного розладу. Для цього експерти радять: