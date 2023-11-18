Як зазначають у Національній медичній бібліотеці США, від сезонного афективного розладу страждає від 0,5 до 3% населення планети загалом. Це доволі значний відсоток. Щоб знизити цю сумну статистику, ділимося порадами, які допоможуть впоратися з хандрою та полегшити стан при сезонному афективному розладі.
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Осіння хандра чи сезонна депресія
Поганий настрій, сонливість та відсутність енергії восени можуть бути ознакою як осінньої хандри, так і сезонного афективного розладу. Їх слід відрізняти, адже осіння хандра триває недовго, до двох тижнів, та її симптоми доволі легко полегшити, а сезонний афективний розлад повторюється із року в рік, триває кілька місяців та значно більше впливає на ментальне здоров'я.
Як йдеться у статті незалежного академічного медичного журналу Американської академії сімейних лікарів "American Family Physician", сезонний афективний розлад — це комбінація біологічних розладів і розладів настрою з сезонним характером, які зазвичай виникають восени та взимку з ремісією навесні чи влітку.
Як впоратися з відсутністю сил восени та взимку
Найкраще — підготуватися та запобігати неприємним наслідкам осінньої хандри та сезонного афективного розладу. Для цього експерти радять:
- За перших ознак втоми додавайте більше світла у повсякденне життя. Зокрема, вмикайте все можливе освітлення вранці, щоб відрегулювати свої циркадні ритми.
- Зверніться до свого сімейного лікаря. Він дасть поради та допоможе впоратися з симптомами.
- Медикаменти та психотерапія можуть допомогти покращити стан. Як зауважують у статті "American Family Physician", дослідження показали, що світлотерапія, фармакотерапія та когнітивно-поведінкова терапія є відповідними варіантами лікування.
- Зверніться до своїх близьких за підтримкою. Багато людей схильні переживати такі складні, неприємні та депресивні стани наодинці. Однак це не сприяє поліпшенню стану. Краще мати поруч оточення, яке підтримає та допоможе долати цей нелегкий шлях.
- Варто намагатися дотримуватися рутини, як би не хотілося впасти у "зимову сплячку". Тож плануйте зустрічі з друзями, займайтесь хобі або розпочинайте підготовку до зимових свят чи інших активностей.
- Люди, котрі мають сезонний афективний розлад чи хандру, часто мають неприємні асоціації з осінньо-зимовим періодом. Варто спробувати відкрити нову красу в цих сезонах.