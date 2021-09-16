Як врятувати замазаний одяг: 15 нестандартних ідей, які вас здивують
Джерело:Reddit
Не обов’язково викидати улюблений светрик, якщо ви його замазали чи подерли. Все можна врятувати! Герої нашої добірки покажуть, як це зробити: ви ніколи не повірите, що там взагалі були дірки чи плями.
Звісно, простіше придбати новий одяг. Але, якщо не хочеться розставатися з улюбленими речами, то цей спосіб допоможе їх врятувати. Потрібно трішки уяви, а також – голка та нитки.
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"Не знаю, як це вдалося, але я врятувала свій светрик"
Фото reddit So_That
На місці вишивки були білі плями
Фото reddit BeeftheDwarf
Була дірка – став космос
Фото reddit askmeforsoup
"Мої джинси завжди рвуться на цьому місці. Вони мені дуже подобаються, тому я вирішила їх "відремонтувати"
Фото reddit takeko_
Якщо з’явилась дірка на лівому лікті светрика – роби панду!
Фото reddit TheQuilterQueen
Дівчина облилася рожевим лаком для нігтів. Але вона змогла врятувати светрик
Фото reddit OrigamiPineapple
"Кожного разу, коли я вимазую це плаття, то використовую маркери для тканини"
Фото reddit SybarIsPersonal
Який грізний!
Фото reddit two-tons-of-awesome
Красиво!
Фото reddit lnaslzr
Цікаво виглядає!
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"Я приховала пляму за допомогою квітів"
Фото reddit midwestUCgal
Як вам таке?
Фото reddit Bydanielpearce
"Щеня зробило дірку, але я її приховала"
Фото reddit caffekona
Ух ти!
Фото reddit fancy-francy
Оригінально!
Фото reddit maelstrorn