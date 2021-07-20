Як врятуватись від шаленої літньої спеки: 5 дієвих способів охолодитися

Переживати гарячі літні дні у приміщенні без кондиціонера – ще те випробування. Користувач тікток поділився кількома маленькими хитрощами, які зроблять ваше життя у спекотну пору року значно комфортнішим.

У своєму відео тіктокер @thatpropertyguy дає кілька дієвих порад, як вижити у цю спеку, а сотні користувачів дякують йому за це. Відео вже набрало понад 3,2 мільйона переглядів, тож спробуйте й ви перевірити ці способи охолодитись.

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1. Закрити вікна

Як би не хотілося впустити трохи свіжого повітря у приміщення, не спокушайтесь на це. Краще закрити вікна і завішати шторами або жалюзями, щоб в кімнату потрапляло менше сонця і гарячого повітря.

Якщо ж вам все ж необхідно відкрити вікно, то зробіть це і в іншій кімнаті, щоб створити протяг і дати пройти потоку повітря.

2. Зробити кондиціонер

Тіктокер радить зробити домашню версію кондиціонера:

набрати миски з водою і льодом розставити їх по всьому будинку для кращого ефекту – поставити перед вентилятором

Спробуйте зробити кондиціонер в домашніх умовах / Фото тікток That Property Guy

3. Заморозити постіль

Через спеку вночі може бути важко заснути, та й прокидатись мокрим – не найкращий початок дня. Тож спробуйте перед сном зняти усю постіль, поставити у пакет і охолодити в морозильній камері. Коли ви ляжете спати на таку постіль, скажете собі "дякую".

4. Замінити лампочки

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Тіктокер радить не полінитись і замінити галогенні лампочки у квартирі на світлодіодні. Останні виділяють набагато менше тепла, тож і приміщення буде нагріватись менше.

5. Відкласти техніку

Не дивитесь зараз телевізор та не працюєте за комп'ютером? Краще вимкнути всю цю техніку, адже вона сильно нагріває повітря у кімнаті.

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Користувачі гідно оцінили вигадливість чоловіка:

"Це геніально. У мене ковід, і зараз у нас +28, тож це те, що мені потрібно"

"Я спробувала – і це дійсно працює, відчувається різниця"

"Герой, який нам усім потрібний"

Повне відео можна подивитись тут: