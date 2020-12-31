Новорічний вечір – одна з найсвятковіших та найатмосферніших подій року. Саме у цей час панує казкова та надзвичайна аура. І малеча, і дорослі вірять у диво та загадують бажання, яке має збутися у наступному році.

Life 24 поділиться кількома оригінальними способами як загадати бажання у новорічну ніч, щоб вона обов'язково збулася.

Цікаво Новий рік удвох з коханим: найкращий сценарій святкування

Попіл в ігристому вині

Цей унікальний та екстравагантний спосіб гарантує майже стовідсоткове виконання бажання. Поки годинник б’є північ, вам потрібно написати свою мрію на аркуші паперу, підпалити його за допомогою свічки, змішати попіл у келиху ігристого вина і випити до останнього 12 удару. Краще завчасно підготувати готовий аркуш та олівець, аби не робити все поспіхом!

Здійсніть свою мрію у 2021 році! / Фото Pinterest

12 місяців – 12 побажань

Ще один спосіб здійснити мрію – написати 12 різних бажань на 12 окремих папірчиках. Зазвичай це потрібно робити після опівночі. Написавши всі побажання, згорніть їх та покладіть під подушку. Наступного ранку заплющте очі та витягніть один із аркушів. Те бажання, яке на ньому написане, справдиться у 2021 році! Але увага! Щоб бажання здійснилося, потрібно лягати спати до 3 години ночі, поки ніч молода. Вважається, що після цього часу починається ранок, і магія зникає.

Придумайте цілих 12 бажань / Фото Pinterest

Чарівна баночка

Якщо одного бажання замало, то цей метод для вас. Так ви зможете загадати необмежену кількість. Ритуал відбувається в останній тиждень перед Новим роком або 31 грудня. Потрібно підготувати звичайну банку і покласти в неї листочки з написаними бажаннями, а також гілочки від ялинки, конфеті, обгортки від цукерок – все новорічне та блискуче, що є під рукою. Баночку можна оформити красиво.

Під час того як куранти проб'ють північ, закрийте банку і напишіть на ній: "Не відкривати до 2022 року". Упродовж цього часу бажання, закупорені там, будуть збуватися. Ви самі переконаєтеся, коли прочитаєте все, що написали рік тому.

Баночка, яка допоможе здійснити бажання / Фото Pinterest

2021 – рік добробуту

Це спосіб загадати бажання матеріального достатку. Якщо в майбутньому році ви хочете отримати фінансову стабільність і кар’єрний ріст, вам слід підготувати маленькі сумки. Кількість мішків має дорівнювати останнім двом цифрам майбутнього року. Наприклад, на 2021-ий у вас повинна бути 21 сумочка.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

У кожен мішок покладіть кілька смаколиків, наприклад, фрукти або цукерки. Коли куранти б’ють північ, мовчки загадуйте бажання. Потім вийдіть на вулицю і віддайте сумки першим незнайомим людям, яких побачите. Ви повинні щиро зичити їм багатства та процвітання у новому році, щоб власне бажання збулося.

Побажайте собі хорошого добробуту у 2021 році! / Фото sunsvit Instagram

Стрибай вище

Цей цікавий спосіб ідеально підходить для сім’ї чи друзів. Поки годинник б’є північ, вам потрібно стрибнути якомога вище і загадати найзаповітніше бажання. Основна хитрість полягає в тому, що воно має бути коротким, щоб встигнути прошепотіти його під час стрибка.

Один стрибок може змінити ваше життя / Фото Pixabay

Отож, загадуйте бажання правильно, і тоді воно неодмінно збудеться! За допомогою наших методів усе вийде! Успіхів та щасливого нового року!