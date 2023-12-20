Існує традиція вночі проти Нового року загадувати бажання. Слід зазначити, що існує дуже багато способі це зробити і 24 Канал розповідає про деякі з них.

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Іспанське повір'я

Відповідно до цього способу загадування бажання, під час бою курантів треба з'їсти дванадцять виноградин, подумки промовляючи бажання. Кісточки доводиться виплюнути до того, як затихне годинник, тому все частіше мрійники віддають перевагу безпечним сортам.

Бажання у келиху

Також можна загадувати бажання тоді, як тільки наближається північ. Поки б'є годинник, слід записати мрію, запалити листочок сірником, попіл кинути на дно келиха ігристого вина, потім відразу випити. Небагатьом подобається такий шлях, але саме цьому методу довіряють найбільше.

Подарунки

Треба підготувати невеликі подарунки на Новий рік та обов'язково загорнути їх у красиву обгортку – сувеніри, солодощі, фрукти. Їх має бути стільки, як двох останніх цифр прийдешнього року. Коли звучить бій курантів, над цими подарунками загадують бажання. Потім виходять на вулицю, щоб роздати їх усім зустрічним, бажаючи грошового достатку.

Інші незвичайні способи

Можна довірити свою мрію ялинковій іграшці, сховавши записку з побажанням всередині скляної кульки.

Після півночі можна намалювати те, що хочеться отримати, потім перев'язати листочок червоною стрічкою, надійно заховати.

Якщо в новорічну ніч вас відвідав нежданий гість, прийшов час скористатися моментом і подумки побажати чогось.

Також можна записати дванадцять бажань на папірцях, скласти їх в банку, а коли настане перший новорічний ранок дістати один навмання – він обов'язково втілиться в реальність.