Стати у пригоді тут може використання сухого шампуню. Як з його допомогою замаскувати відросле коріння, розповідаємо далі.

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Простий спосіб швидко замаскувати відросле коріння

Сухий шампунь – це справжній порятунок для тих, хто стикається з необхідністю швидко надати волоссю свіжості й об'єму, не вдаючись до звичайного миття голови. Він являє собою порошок, зазвичай у формі аерозолю, здатного вбирати надлишкову кількість шкірного сала з поверхні волосся і шкіри голови.

Основою сухого шампуню є абсорбент – речовина, здатна вбирати забруднення. Біла глина, порошок кукурудзи, рису і вівса часто виступають у ролі абсорбенту. Крім того, до складу можуть входити антибактеріальні компоненти, ефірні олії та ароматизатори.

Однак сухий шампунь може допомогти освіжити не тільки брудне волосся, а й замаскувати відросле коріння.

Однією з переваг сухого шампуню є простота в застосуванні. Для маскування відрослого коріння досить розпорошити аерозоль на корені волосся на відстані приблизно 15 – 20 см і ретельно розчесати волосся. Порошок сухого шампуню вбере надлишки сала, додасть волоссю об'єму і зробить коріння світлішим.

Це тимчасове рішення надасть волоссю свіжості, але, на жаль, не замінить повноцінне миття чи фарбування.