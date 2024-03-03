Пригодиться здесь может использование сухого шампуня. Как с его помощью замаскировать отросшие корни, рассказываем далее.

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Простой способ быстро замаскировать отросшие корни

Сухой шампунь – это настоящее спасение для тех, кто сталкивается с необходимостью быстро придать волосам свежести и объема, не прибегая к обычному мытью головы. Он представляет собой порошок, обычно в форме аэрозоля, способного впитывать избыточное количество кожного сала с поверхности волос и кожи головы.

Основой сухого шампуня является абсорбент – вещество, способное впитывать загрязнения. Белая глина, порошок кукурузы, риса и овса часто выступают в роли абсорбента. Кроме того, в состав могут входить антибактериальные компоненты, эфирные масла и ароматизаторы.

Однако сухой шампунь может помочь освежить не только грязные волосы, но и замаскировать отросшие корни.

Одним из преимуществ сухого шампуня является простота в применении. Для маскировки отросших корней достаточно распылить аэрозоль на корни волос на расстоянии примерно 15-20 см и тщательно расчесать волосы. Порошок сухого шампуня впитает излишки сала, придаст волосам объема и сделает корни более светлыми.

Это временное решение придаст волосам свежести, но, к сожалению, не заменит полноценное мытье или окрашивание.