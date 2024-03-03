Простий та безпечний спосіб: як замаскувати відросле коріння волосся без фарбування

Відросле коріння волосся може стати справжньою проблемою для тих, хто вважає за краще підтримувати свій образ за допомогою фарбування або мелірування. Однак існує кілька методів, які дають змогу уникнути постійного використання хімічних барвників.

Стати у пригоді тут може використання сухого шампуню. Як з його допомогою замаскувати відросле коріння, розповідаємо далі.

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Простий спосіб швидко замаскувати відросле коріння

Сухий шампунь – це справжній порятунок для тих, хто стикається з необхідністю швидко надати волоссю свіжості й об'єму, не вдаючись до звичайного миття голови. Він являє собою порошок, зазвичай у формі аерозолю, здатного вбирати надлишкову кількість шкірного сала з поверхні волосся і шкіри голови.

Основою сухого шампуню є абсорбент – речовина, здатна вбирати забруднення. Біла глина, порошок кукурудзи, рису і вівса часто виступають у ролі абсорбенту. Крім того, до складу можуть входити антибактеріальні компоненти, ефірні олії та ароматизатори.

Однак сухий шампунь може допомогти освіжити не тільки брудне волосся, а й замаскувати відросле коріння.

Однією з переваг сухого шампуню є простота в застосуванні. Для маскування відрослого коріння досить розпорошити аерозоль на корені волосся на відстані приблизно 15 – 20 см і ретельно розчесати волосся. Порошок сухого шампуню вбере надлишки сала, додасть волоссю об'єму і зробить коріння світлішим.

Це тимчасове рішення надасть волоссю свіжості, але, на жаль, не замінить повноцінне миття чи фарбування.