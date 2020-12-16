Ми живемо в шаленому світі. Він рухається настільки швидко, що не завжди вистачає сил наздогнати. Справи-справи-справи, дзвінки від керівництва, непрості клієнти, термінові завдання, а потім ще й домашні обов’язки. Такі дні втомлюють настільки, що просто вмикається автопілот. Є одне бажання – просто втекти. І роздовбати все.

Але вихід завжди є. Інколи, щоб врятувати зіпсутий день, потрібно зовсім небагато – тільки 60 секунд. Life 24 ділиться спеціальною дихальною вправою, яка допоможе стрімко подолати стрес та надмірну тривогу. Ви зможете взяти все під свій контроль і нарешті заспокоїтися.

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Скористайтеся "передихом"

"Передих" – надзвичайно легка вправа. Вона вимагає лише одного – вирватися зі звичного ритму і просто відпочити. Ви повинні забути про всі проекти, турботи і обов’язки. В цей момент термінове лише одне – перезавантаження. Ви маєте право на свої 60 секунд спокою!

Спробуйте на мить порвати зі звичним світом: закрийте очі, сконцентруйтесь лише на собі і глибоко та повільно вдихайте-видихайте. З кожною спробою почнете відчувати, як дихання вирівнюється, а ви – заспокоюєтеся.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Техніку можна випробувати будь-де. Для цього чудово підійде офіс чи автобус, який везе додому. Ви можете просто сидіти на лавочці в парку чи стояти на балконі у квартирі. Головне – давайте просто відключимося від всього на 60 секунд.

Всього 60 секунд - і ви зможете опанувати себе / Фото Pixabay

Поради, які допоможуть виконати "передих"

Немає певних правил щодо кількості таких "передихів" за день. Ми пропонуємо розпочати з 2-3 вправ упродовж цілого дня. Це можна розподілити на ранок, обід та вечерю. Для початку цього буде достатньо. Та якщо розум просить більше – прислухайтесь до нього.

Передих чудово підійде, коли ви збираєтеся розпочати нове завдання. За цей час ви зможете підготуватися до того, щоб «очистити» все зі своєї голови та перемкнутися. Ефект буде значно кращим, коли навколо буде тиша.

та перемкнутися. Ефект буде значно кращим, коли навколо буде тиша. Не потрібно чітко дотримуватися 60 секунд. Тіло просить трохи більше часу – без проблем. Суть техніки не в часі, а в можливості зупинитися і просто ні про що не думати. Це дивно, але навіть за такий короткий період часу вам стане значно легше.

Спробуйте техніку "передиху"! Можливо саме вона допоможе перетворити найважчий день в житті у прекрасний момент.