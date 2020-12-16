Как успокоить себя за 60 секунд: техника, которую должен попробовать каждый из нас
Мы живем в безумном мире. Он движется настолько быстро, что не всегда хватает сил его догнать. Сотни дел, звонки от руководства, непростые клиенты, срочные задачи, а потом еще и домашние обязанности. Такие дни утомляют настолько, что уже просто включается автопилот. Есть одно желание – просто убежать. И раздолбить все.
Но выход всегда есть. Иногда, чтобы спасти испорченный день, нужно совсем немного – только 60 секунд. Life 24 делится особенным дыхательным упражнением, которое поможет стремительно преодолеть стресс и чрезмерную тревогу. Вы сможете взять все под свой контроль и наконец-то успокоиться.
К теме 5 шагов любви к себе: советы от психолога Аллы Клименко
Воспользуйтесь "передышкой"
"Передышка" – очень легкое упражнение. Оно требует лишь одного – вырваться из привычного ритма и просто отдохнуть. Вы должны забыть обо всех проектах, заботах и обязанностях. В этот момент срочное только одно – перезагрузка. Вы имеете право на свои 60 секунд умиротворения!
Попробуйте на мгновение порвать связь с привычным миром: закройте глаза, сконцентрируйтесь только на себе и глубоко, но в то же время медленно вдыхайте-выдыхайте. С каждой попыткой будете чувствовать, как дыхание выравнивается, а вы – успокаиваетесь.
Технику можно испытать угодно. Для этого прекрасно подойдет офис или автобус, который везет домой. Вы можете просто сидеть на лавочке в парке или стоять на балконе в квартире. Главное – попробуйте отключиться от всего на 60 секунд.
Всего 60 секунд и вы почувствуете себя легче / Фото Pixabay
Советы, которые помогут выполнить "передышку"
- Нет определенных правил по количеству таких передышек. Мы предлагаем начать с 2-3 упражнений в течение целого дня. Это можно разделить на утро, обед и ужин. Для начала этого будет достаточно. Но если ум просит больше – прислушайтесь к нему.
- Передышка прекрасно подойдет, когда вы собираетесь начать новое задание. За это время вы сможете подготовиться к тому, чтобы «вычистить» все со своей головы и переключиться. Эффект будет значительно лучшим, когда вокруг будет тишина.
- Не нужно четко придерживаться 60 секунд. Тело просит немного больше времени – без проблем. Суть техники не во времени, а в возможности остановиться и просто ни о чем не думать. Это удивительно, но даже за такой короткий период времени вам станет значительно легче.
Попробуйте технику передышки! Возможно, именно она поможет превратить самый тяжелый день в жизни в прекрасный момент.
Поделиться новостью
-
Как успокоить себя за 60 секунд: техника, которую должен попробовать каждый из нас16 декабря 2020 , 18:10
-
Тайна королевской сумочки: зачем королева Елизавета II носит сумку дома15 декабря 2020 , 13:04
-
Где работала и как жила Кейт Миддлтон до того, как стала принцессой: детали11 декабря 2020 , 17:06