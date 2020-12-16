Мы живем в безумном мире. Он движется настолько быстро, что не всегда хватает сил его догнать. Сотни дел, звонки от руководства, непростые клиенты, срочные задачи, а потом еще и домашние обязанности. Такие дни утомляют настолько, что уже просто включается автопилот. Есть одно желание – просто убежать. И раздолбить все.

Но выход всегда есть. Иногда, чтобы спасти испорченный день, нужно совсем немного – только 60 секунд. Life 24 делится особенным дыхательным упражнением, которое поможет стремительно преодолеть стресс и чрезмерную тревогу. Вы сможете взять все под свой контроль и наконец-то успокоиться.

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Воспользуйтесь "передышкой"

"Передышка" – очень легкое упражнение. Оно требует лишь одного – вырваться из привычного ритма и просто отдохнуть. Вы должны забыть обо всех проектах, заботах и обязанностях. В этот момент срочное только одно – перезагрузка. Вы имеете право на свои 60 секунд умиротворения!

Попробуйте на мгновение порвать связь с привычным миром: закройте глаза, сконцентрируйтесь только на себе и глубоко, но в то же время медленно вдыхайте-выдыхайте. С каждой попыткой будете чувствовать, как дыхание выравнивается, а вы – успокаиваетесь.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Технику можно испытать угодно. Для этого прекрасно подойдет офис или автобус, который везет домой. Вы можете просто сидеть на лавочке в парке или стоять на балконе в квартире. Главное – попробуйте отключиться от всего на 60 секунд.

Всего 60 секунд и вы почувствуете себя легче / Фото Pixabay

Советы, которые помогут выполнить "передышку"

Нет определенных правил по количеству таких передышек. Мы предлагаем начать с 2-3 упражнений в течение целого дня. Это можно разделить на утро, обед и ужин. Для начала этого будет достаточно. Но если ум просит больше – прислушайтесь к нему.

Передышка прекрасно подойдет, когда вы собираетесь начать новое задание. За это время вы сможете подготовиться к тому, чтобы «вычистить» все со своей головы и переключиться. Эффект будет значительно лучшим, когда вокруг будет тишина.

и переключиться. Эффект будет значительно лучшим, когда вокруг будет тишина. Не нужно четко придерживаться 60 секунд. Тело просит немного больше времени – без проблем. Суть техники не во времени, а в возможности остановиться и просто ни о чем не думать. Это удивительно, но даже за такой короткий период времени вам станет значительно легче.​

Попробуйте технику передышки! Возможно, именно она поможет превратить самый тяжелый день в жизни в прекрасный момент.