У всьому винні фрукти: як зберегти букети у вазі свіжими – флористки розкрили секрети

Святкові букети зі свіжих квітів такі прекрасні, але зовсім недовговічні. А так хочеться, щоб їх краса зберігалась як можна довше. Не поспішайте засмучуватись: зберегти букети свіжими можливо, дотримуючись простих правил.

Флористки Бетані Дей та Вікі Вілсон розповіли, у яку ємність найкраще ставити свіжі букети, як їх підготувати до цього і чому варто тримати квіти далі від фруктових кошиків. Скористайтесь порадами експерток, щоб ваші святкові букети ще не один день милували ваше око.

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Обріжте стебла та листя

Перед тим, як ставити квіти у вазу, підготуйте їх до цього. Варто лише трохи обрізати стебла під кутом, щоб вони знову могли поглинати воду і легко доставляти вологу прямісінько до бутонів. Також варто відразу видалити нижнє листя. Адже від довгого перебування під водою у вазі листя починає гнити, а від цього утворюють бактерії, які можуть зашкодити квітам.

Обрізайте стебла квітів під кутом / Фото freepik

Підберіть правильну вазу

Ви й не здогадувались, що форма вази також впливає на тривалість життя ваших квітів. Експертки застерігають ні в якому разі не брати вазу з вузьким горлом для цілого букету, адже стебла будуть передавлені і можуть пошкодитись. "Пошкоджені стебла – це коротке життя для квітів у вазі", – розповідає Вікі.

Не використовуйте вузькі вази для букетів / Фото freepik

Водночас занадто широке горло – теж не надто хороша ідея, якщо ви піклуєтесь про зовнішній вигляд вашого букету:

Якщо горло вази занадто широке, композиція втратить всю форму. Стебла повинні добре прилягати до горла,

– каже Вікі

Будь-яка вода не підійде

Звикли просто набирати воду з-під крана і ставити у неї квіти? Змінюйте цю звичку. Наповніть вазу чистою, за можливості, відфільтрованою водою кімнатної температури і дайте їй трохи постояти. Тільки тоді можете поставити ваш букет у вазу. Якщо ви хочете, щоб квіти простояли якомога довше, то не лінуйтесь міняти воду щодня.

Підживлюйте квіти

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Використовуйте спеціальні добрива для зрізаних квітів. Вони не тільки підживлюють самі квіти, продовжуючи їм життя, а ще й містять у складі спеціальні інгредієнти, які пригнічують ріст бактерій – так вода довше залишається свіжою.

Не тримайте квіти на сонці / Фото Unsplash

Фрукти квітам – не друзі

Як би несподівано це не звучало, але ваші улюблені фрукти чи овочі можуть значно скоротити життя святкового букета. Банани, яблука чи помідори виділяють велику кількість етилену, який прискорює старіння зрізаних квітів. Все ще хочеться тримати букети на кухні?

Плоди виділяють гази, завдяки яким квіти швидко в'януть. Дивно, але правдиво,

– розповідає Бетані

Квітам найкраще у холоді

Звісно, так хочеться похизуватись перед гостями красивим букетом, який ви отримали на свято (чи купили собі сама?). Проте пам'ятайте, що у теплому місці на кшталт сонячного підвіконня чи вітальні, квіти швидше псуються. Тому краще більшість часу тримати їх у прохолодному місці – і вони проживуть у вас довше.