Праздничные букеты из свежих цветов так прекрасны, но совсем недолговечны. А так хочется, чтобы их красота сохранялась как можно дольше. Не спешите расстраиваться: сохранить букеты свежими возможно, соблюдая простые правила.

Флористы Бетани Дэй и Вики Уилсон рассказали, в которую емкость лучше ставить свежие букеты, как их подготовить к этому и почему стоит держать цветы дальше от фруктовых корзин. Воспользуйтесь советами экспертов, чтобы ваши праздничные букеты еще не один день радовали ваш глаз.

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Обрежьте стебли и листья

Перед тем, как ставить цветы в вазу, подготовьте их к этому. Стоит лишь немного обрезать стебли под углом, чтобы они снова могли поглощать воду и легко доставлять влагу прямо к бутонам. Также стоит сразу удалить нижние листья. От долгого пребывания под водой в вазе листья начинают гнить, а от этого образуют бактерии, которые могут повредить цветы.

Обрежьте стебли цветов под углом / Фото freepik

Подберите правильную вазу

Вы и не догадывались, что форма вазы также влияет на продолжительность жизни ваших цветов. Эксперт предостерегают ни в коем случае не брать вазу с узким горлышком для целого букета, ведь стебли будут передавлены и могут повредиться. "Поврежденные стебли – это короткая жизнь для цветов в вазе", – рассказывает Вики.

Не используйте узкие вазы для букетов / Фото freepik

В то же время слишком широкое горлышко – тоже не очень хорошая идея, если вы заботитесь о внешнем виде вашего букета:

Если горлышко вазы слишком широкое, композиция потеряет всю форму. Стебли должны хорошо прилегать к горлышку,

– говорит Вики

Любая вода не подойдет

Привыкли просто набирать воду из-под крана и ставить в нее цветы? Меняйте эту привычку. Наполните вазу чистой, по возможности, фильтрованной водой комнатной температуры и дайте ей немного постоять. Только тогда можете поставить ваш букет в вазу. Если вы хотите, чтобы цветы простояли как можно дольше, то не ленитесь менять воду каждый день.

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Подкармливайте цветы

Используйте специальные удобрения для срезанных цветов. Они не только подпитывают сами цветы, продлевая им жизнь, но и содержат в составе специальные ингредиенты, которые подавляют рост бактерий – так вода дольше остается свежей.

Не держите цветы на солнце / Фото Unsplash

Фрукты цветам – не друзья

Как бы неожиданно это ни звучало, но ваши любимые фрукты или овощи могут значительно сократить жизнь праздничного букета. Бананы, яблоки или помидоры выделяют большое количество этилена, который ускоряет старение срезанных цветов. Все еще хочется держать букеты на кухне?

Плоды выделяют газы, благодаря которым цветы быстро вянут. Удивительно, но правдиво,

– рассказывает Бетани

Цветам лучше в холоде

Конечно, так хочется похвастаться перед гостями красивым букетом, который вы получили на праздник (или купили себе сама?). Однако помните, что в теплом месте вроде солнечного подоконника или гостиной, цветы быстрее портятся. Поэтому лучше большую часть времени держать их в прохладном месте – и они проживут у вас дольше.