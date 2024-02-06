Які корисні звички допоможуть запобігти втраті колагену, для чого він потрібен та як ми його втрачаємо, розповідаємо далі.
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Для чого потрібен колаген
Колаген — це найпоширеніший білок в організмі людини, який виробляється клітинами, званими фібробластами,
– пояснює докторка Мар Міра.
Його основна функція – створювати та підтримувати структури тканин, що складають тіло, створюючи стійкі, сильні й гнучкі волокна, так звані "колагенові волокна". Останні пов'язують сполучні тканини, як-от сухожилля, м'язи та шкіру, і на них впливає вік, оскільки з роками метаболізм клітин дерми стає дедалі повільнішим, що впливає на швидкість синтезу колагену.
У віці від 25 до 30 років ми починаємо втрачати 1% колагену на рік. Цей процес прискорюється, починаючи з 40 років,
– додає доктор Паоло Факкіней Флемінг з медичного відділення мадридського центру естетичної медицини.
Він запевняє, що зберегти колаген можна шляхом підтримки правильних повсякденних звичок.
Від чого залежить зниження рівня колагену
Експерт з естетичної медицини Віртудес Руїс зазначає, що уповільнення вироблення колагену починається в той момент, коли ми перестаємо рости й починаємо старіти, тобто приблизно з 24 років.
У цьому віці зовні ми цього не помічаємо, але всередині нас уже відбувається старіння. Цей процес залежить від генетики і типу шкіри, а також від наших звичок і того, наскільки ми піклуємося про свою шкіру. Ці фактори визначають більше або менше уповільнення вироблення колагену,
– пояснює Руїс.
Це правда, що ми не можемо змінити наші гени, але вони сприяють лише 25% процесу старіння. Решта – епігенетика, каже експерт. Іншими словами, звички та середовище проживання.
Тому ми можемо впливати на здоров'я нашої шкіри й нашого тіла загалом – на 75%,
– підкреслює він.
Корисні звички допоможуть зберегти колаген / Фото Freepik
Які корисні звички допоможуть підтримувати рівень колагену
Щодня використовуйте крем з SPF
Ультрафіолетове випромінювання викликає окислення, що сприяє швидкому руйнуванню колагену, присутнього в дермі, і зниженню його виробництва,
– попереджає докторка Мар Міра.
Вона радить щодня використовувати адекватний фотозахист і вибирати сонцезахисний крем, який найбільше підходить для вашого типу шкіри.
Пийте зелений імбирний і трав'яний чай
Доктор Факкіней Флемінг рекомендує щодня вживати рідину у вигляді води або трав'яних чаїв, оскільки це сприяє виробленню гіалуронової кислоти, необхідної для зволоження і захисту тканин. Експерт особливо рекомендує антиоксидантні та протизапальні напої, такі як зелений чай, імбирний і трав'яні чаї.
Їжте продукти, багаті колагеном
Особливо багато цього білка в таких продуктах: курка, індичка та свинина, риба, така як тунець і лосось, молочні продукти, горіхи й сухофрукти, овочі та фрукти, багаті вітаміном С, наприклад, цвітна капуста, помідори, перець, цитрусові, ягоди, ківі.
Зменште споживання цукру
Як пояснює докторка Міра, цукор і рафіновані продукти негативно впливають на вироблення колагену й еластину через низький вміст у них білка.
Зволожуйте шкіру
Коли ми говоримо про зволоження, ми маємо на увазі не тільки використання зволожувальних засобів, а й вживання достатньої кількості рідини.
Уникайте куріння та алкоголю
Неможливо точно визначити, наскільки негативно впливає вживання тютюну та алкоголю на здоров'я шкіри. Але однозначно і те, й інше фактично руйнує волокна колагену, сприяє затримці рідини та перешкоджає оксигенації й живленню клітин.