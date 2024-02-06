Які корисні звички допоможуть запобігти втраті колагену, для чого він потрібен та як ми його втрачаємо, розповідаємо далі.

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Для чого потрібен колаген

Колаген — це найпоширеніший білок в організмі людини, який виробляється клітинами, званими фібробластами,

– пояснює докторка Мар Міра.

Його основна функція – створювати та підтримувати структури тканин, що складають тіло, створюючи стійкі, сильні й гнучкі волокна, так звані "колагенові волокна". Останні пов'язують сполучні тканини, як-от сухожилля, м'язи та шкіру, і на них впливає вік, оскільки з роками метаболізм клітин дерми стає дедалі повільнішим, що впливає на швидкість синтезу колагену.

У віці від 25 до 30 років ми починаємо втрачати 1% колагену на рік. Цей процес прискорюється, починаючи з 40 років,

– додає доктор Паоло Факкіней Флемінг з медичного відділення мадридського центру естетичної медицини.

Він запевняє, що зберегти колаген можна шляхом підтримки правильних повсякденних звичок.

Від чого залежить зниження рівня колагену

Експерт з естетичної медицини Віртудес Руїс зазначає, що уповільнення вироблення колагену починається в той момент, коли ми перестаємо рости й починаємо старіти, тобто приблизно з 24 років.

У цьому віці зовні ми цього не помічаємо, але всередині нас уже відбувається старіння. Цей процес залежить від генетики і типу шкіри, а також від наших звичок і того, наскільки ми піклуємося про свою шкіру. Ці фактори визначають більше або менше уповільнення вироблення колагену,

– пояснює Руїс.

Це правда, що ми не можемо змінити наші гени, але вони сприяють лише 25% процесу старіння. Решта – епігенетика, каже експерт. Іншими словами, звички та середовище проживання.

Тому ми можемо впливати на здоров'я нашої шкіри й нашого тіла загалом – на 75%,

– підкреслює він.

Корисні звички допоможуть зберегти колаген / Фото Freepik

Які корисні звички допоможуть підтримувати рівень колагену

Щодня використовуйте крем з SPF

Ультрафіолетове випромінювання викликає окислення, що сприяє швидкому руйнуванню колагену, присутнього в дермі, і зниженню його виробництва,

– попереджає докторка Мар Міра.

Вона радить щодня використовувати адекватний фотозахист і вибирати сонцезахисний крем, який найбільше підходить для вашого типу шкіри.

Пийте зелений імбирний і трав'яний чай

Доктор Факкіней Флемінг рекомендує щодня вживати рідину у вигляді води або трав'яних чаїв, оскільки це сприяє виробленню гіалуронової кислоти, необхідної для зволоження і захисту тканин. Експерт особливо рекомендує антиоксидантні та протизапальні напої, такі як зелений чай, імбирний і трав'яні чаї.

Їжте продукти, багаті колагеном

Особливо багато цього білка в таких продуктах: курка, індичка та свинина, риба, така як тунець і лосось, молочні продукти, горіхи й сухофрукти, овочі та фрукти, багаті вітаміном С, наприклад, цвітна капуста, помідори, перець, цитрусові, ягоди, ківі.

Зменште споживання цукру

Як пояснює докторка Міра, цукор і рафіновані продукти негативно впливають на вироблення колагену й еластину через низький вміст у них білка.

Зволожуйте шкіру

Коли ми говоримо про зволоження, ми маємо на увазі не тільки використання зволожувальних засобів, а й вживання достатньої кількості рідини.

Уникайте куріння та алкоголю

Неможливо точно визначити, наскільки негативно впливає вживання тютюну та алкоголю на здоров'я шкіри. Але однозначно і те, й інше фактично руйнує волокна колагену, сприяє затримці рідини та перешкоджає оксигенації й живленню клітин.