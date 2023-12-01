Автор протягом 20 років подорожував світом, щоб вивчити п'ять районів, у яких люди живуть довго. Мовиться про Окінаву (Японія), Сардинію (Італія), Нікойю (Коста-Ріка), Ікарію (Греція) і Лома Лінду (Каліфорнія).

Дивіться також "Ні про що не шкодую": 102-річна жінка розповіла про свій секрет довголіття

Секрети довгого життя

Письменник виділив такі загальні секрети і поради для продовження життя: