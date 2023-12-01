Автор протягом 20 років подорожував світом, щоб вивчити п'ять районів, у яких люди живуть довго. Мовиться про Окінаву (Японія), Сардинію (Італія), Нікойю (Коста-Ріка), Ікарію (Греція) і Лома Лінду (Каліфорнія).
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Секрети довгого життя
Письменник виділив такі загальні секрети і поради для продовження життя:
- Рух (довгожителі не бігають марафони та не відвідують спортзали, але кожна їхня поїздка на роботу, до друзів чи до церкви починається з радісної прогулянки).
- Мета (жителям кожного району, який відвідав автор, було чим жити).
- Зниження стресу (багато хто довгожителів мають свій розпорядок дня, який знімає стрес.
- Правило 80% (йдеться про те, щоб припинити їсти, коли шлунок заповнений на 80%).
- Рослинна дієта (квасоля, соя та сочевиця є наріжним каменем більшості дієт у районах з великою кількістю довгожителів; м'ясо там їдять у середньому лише п'ять разів на місяць).
- Алкоголь помірно і регулярно (люди у зазначених районах саме так вживають алкоголь; вважається, що люди, які помірно п'ють, живуть довше за непитущих).
- Приналежність до спільноти (усі, крім п'яти з 263 довгожителів, з якими розмовляв автор, належали до релігійної спільноти).
- Близькі на першому місці (жителі цих особливих районів приділяють своїм батькам та дітям багато часу і любові).
- Відповідне плем'я (довгожителі вибирають (або народжуються вже в них) соціальні кола, які підтримують здорову поведінку).