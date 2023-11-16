Жінка народилася в 1921 році в Новій Зеландії. Коли їй було 3 роки – її родина переїхала до Австралії, де здобула освіту, працювала медсестрою. Деякий час жінка жила у Великій Британії і повернулася до Австралії. Також до 86 років грала у гольф.

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Секрети довголіття від Джанет Гіббс

Джанет Гіббс каже, що її секрет довголіття доволі простий – потрібно просто бути щасливою. Хоч це звучить ніби просто, але жінка дала конкретні уточнення. Крім генетики, жінка стверджує, що є ще кілька інших важливих аспектів:

Джанет наголошує, що фізичні вправи є важливими і потрібно займатися будь-яким видом спорту. Для себе жінка обрала гольф, який почала грати у 30 років після народження першої дитини і грала до 86. Також вона полюбляла боулінг, теніс, хокей та баскетбол;

Також багато часу потрібно проводити з друзями. Джант каже, що більшість її оточення було щонайменше на 10 років молодші за неї і це допомагало зберігати молодість;

Крім того, Джанет намагалася правильно харчуватися;

Також жінка постійно читала книги, аби підтримувати розумову активність. З віком вона перейшла на аудіокниги;

Жінка досі тримає своє тіло в тонусі – щодня гуляє кварталом та планує виходити на маленькі прогулянки в сад біля будинку для літніх;



Джанет Гіббс / Фото Bolton Clarke

Джанет наголошує, що ні про що у своєму житті не шкодує і почувається абсолютно щасливою. Не в останню чергу через те, що вона постійно дбала про свій фізичний та моральний стан.