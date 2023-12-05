Якщо опалення у вашому будинку працює недостатньо, то взимку неминуче стане холодно. Є кілька способів зігрітися.
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Беріть приклад із капусти та цибулі
Одягайте багатошаровий одяг: натільну білизну, лонгслів, вовняний пуловер, в'язаний або стьобаний жилет.
Особливо важливо, щоб у теплі були спина, шия і ступні. Носіть дві пари шкарпеток: бавовняні та вовняні.
І ще кілька порад на замітку:
- багатошаровий одяг допоможе зігрітися набагато краще, ніж один товстий светр;
- одяг із натуральних матеріалів захищає від холоду краще, ніж синтетика;
- термобілизна — один із найкращих варіантів зберегти тепло тіла;
- прийшовши з вулиці, повністю переодягніться в сухий теплий одяг.
- Точковий обігрів
Подбайте про дві речі
- максимально виключіть тепловтрати (утепліть вікна та двері);
- забезпечте обігрів найважливіших місць у будинку (ліжко і місце, де ви проводите більшу частину часу вдень).
Гаряча їжа та пиття
Гаряча їжа допоможе вам зігрітися в холодній квартирі. Особливо доречними в холоди будуть страви з великою кількістю спецій.
Готуючи гарячі напої, не забудьте про грог і глінтвейн, які традиційно готуються в холодну пору року, щоб зігрітися. Для тих, хто не вживає спиртне, існують безалкогольні рецепти цих напоїв.
Крім того, гарними будуть будь-які чаї з додаванням лимона, імбиру, кориці та гвоздики.
Щоб заощадити енергоресурси на приготуванні їжі, використовуйте мультиварку, а для напоїв — термос і термочашки.
Рухайтеся
Навіть якщо ви не збираєтеся виходити з дому, знаходьте привід рухатися. Це поліпшить кровообіг і ви будете менше мерзнути.
Можна зробити легку розминку.