Якщо опалення у вашому будинку працює недостатньо, то взимку неминуче стане холодно. Є кілька способів зігрітися.

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Беріть приклад із капусти та цибулі

Одягайте багатошаровий одяг: натільну білизну, лонгслів, вовняний пуловер, в'язаний або стьобаний жилет.

Особливо важливо, щоб у теплі були спина, шия і ступні. Носіть дві пари шкарпеток: бавовняні та вовняні.

І ще кілька порад на замітку:

багатошаровий одяг допоможе зігрітися набагато краще, ніж один товстий светр;

одяг із натуральних матеріалів захищає від холоду краще, ніж синтетика;

термобілизна — один із найкращих варіантів зберегти тепло тіла;

прийшовши з вулиці, повністю переодягніться в сухий теплий одяг.

Точковий обігрів

Подбайте про дві речі

максимально виключіть тепловтрати (утепліть вікна та двері);

забезпечте обігрів найважливіших місць у будинку (ліжко і місце, де ви проводите більшу частину часу вдень).

Гаряча їжа та пиття

Гаряча їжа допоможе вам зігрітися в холодній квартирі. Особливо доречними в холоди будуть страви з великою кількістю спецій.

Готуючи гарячі напої, не забудьте про грог і глінтвейн, які традиційно готуються в холодну пору року, щоб зігрітися. Для тих, хто не вживає спиртне, існують безалкогольні рецепти цих напоїв.

Крім того, гарними будуть будь-які чаї з додаванням лимона, імбиру, кориці та гвоздики.

Щоб заощадити енергоресурси на приготуванні їжі, використовуйте мультиварку, а для напоїв — термос і термочашки.

Рухайтеся

Навіть якщо ви не збираєтеся виходити з дому, знаходьте привід рухатися. Це поліпшить кровообіг і ви будете менше мерзнути.

Можна зробити легку розминку.