Як виглядають домівки світових знаменитостей напередодні Різдва та як вони оформлюють свої ялинки, розповідаємо далі.

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Кім Кардаш'ян

Американська телевізійна зірка, модель та акторка Кім Кардаш'ян напередодні Різдва перетворює свій дім на зимову країну чудес із засніженими ялинками.

Вона наповнює свій будинок у Лос-Анджелесі деревами, присипаними штучним снігом. Відео декору зірка показала у тікток, демонструючи як її донька танцює у засніженому домашньому лісі.

Як виглядають Різдвяні прикраси Кім Кардаш'ян: дивіться відео

Дженніфер Лопес

Співачка нещодавно показала в інстаграм свою цьогорічну різдвяну ялинку. На світлинах вона позувала перед святковим деревом, яке прикрашене вкритими штучним снігом шишками, вогниками теплих тонів і різноманітними золотими прикрасами. Подарунки ж зірки теж були загорнуті в золотий папір.

Як виглядає ялинка Дженніфер Лопес: дивіться фото

Періс Гілтон

Американська фотомодель, акторка та співачка Періс Гілтон цьогоріч вперше святкує Різдво як мама двох дітей.

Нещодавно зірка показала свій святковий декор у вигляді високого яскраво освітленого дерева, прикрашеного білим пір’ям і золотом.

Як виглядає ялинка Періс Гілтон: дивіться відео

Разом з тим кімната селебріті прикрашена ще й рожевим деревом з прикрасами у формі цукерок та кульками.