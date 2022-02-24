Чоловік вже "побував" у багатьох фільмах та серіалах. Серед них: "Сам удома", "Пуститися берега", "Форрест Ґамп" тощо. Поїхали дивитися, як зараз виглядають відомі багатьом місця з популярних стрічок!

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"Сам удома"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Пуститися берега"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Назад в майбутнє"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Психо"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Форрест Ґамп"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Мисливці за привидами"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Інопланетянин"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Воно" (1990 рік)

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Похмілля у Вегасі"

Фото інстаграм thennowmovielocations

"Роккі"

Фото інстаграм thennowmovielocations