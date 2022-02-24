Чоловік вже "побував" у багатьох фільмах та серіалах. Серед них: "Сам удома", "Пуститися берега", "Форрест Ґамп" тощо. Поїхали дивитися, як зараз виглядають відомі багатьом місця з популярних стрічок!
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"Сам удома"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Пуститися берега"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Назад в майбутнє"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Психо"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Форрест Ґамп"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Мисливці за привидами"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Інопланетянин"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Воно" (1990 рік)
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Похмілля у Вегасі"
Фото інстаграм thennowmovielocations
"Роккі"
Фото інстаграм thennowmovielocations