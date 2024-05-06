З плином часу аксесуари постійно змінювалися й відображали загальну моду. Як протягом 100 років змінювалися тренди на прикраси – далі у матеріалі.

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Як змінювалася мода на прикраси

Будь-які прикраси завжди підкреслювали стиль та заможність жінки. Однак після краху на фондових біржах у 1929 році намиста, ланцюжки та сережки почали виготовляти з дешевих штучних матеріалів. Замість дорогоцінного каміння та перлів використовували пластик, який лише за формою нагадував діаманти. Втім, жінки у 1930-х роках носили такі дешеві прикраси, адже вони також доповнювали образ. Діаманти та дорогоцінні каміння використовували для виготовлення прикрас, однак невеликі – зазвичай це були підвіски.

У 1940-х роках, в часи війни, ювеліри також не могли дозволити собі виготовляти прикраси з дорогоцінного каміння, тому використовували червоне, жовте та зелене золото. З нього виготовляли масивні каблучки, намиста, а також використовували позолоту для дешевих прикрас. Лише наприкінці 1940-х років ювеліри почали створювати яскраві прикраси, комбінуючи дорогоцінне каміння зі штучним.

Мода змінювалася й у 1950-і роки трендовими стають прикраси з меншим використанням каміння. Натомість жінки обирали кольє з чистого металу – це було проявом смаку та стилю.

Культова стрічка "Сніданок у Тіффані" у 1961 році започаткувала тренд на класичні й вишукані прикраси з перлів. Окрім того, стають популярними прикраси, які імітують зірки, планети чи інші космічні об'єкти. Загалом, "космічні дизайни" стали хітом 1960-х років. Тоді відомий модельєр Пако Рабан стрімко розвивав кар'єру й створював прикраси з дешевих матеріалів – пластику, хрому й ПВХ.

Тренди на прикраси протягом 100 років: дивіться відео

У 1970-і роки наука стрімко розвивається, з'являються нові побутові прилади, що, як не дивно, впливає й на аксесуари. Намиста почали виготовляти з пластику, дерева, бісеру, каменів та коралів. У 1980-х роках ця мода дещо переосмислюється і яскраві кольорові буси залишаються в тренді. Такі прикраси стали символом індивідуальності та свободи. Водночас починають розвиватися різні музичні напрямки типу репу, хіп-хопу, R&B, тому популярними у 80-і також стають масивні ланцюги та сережки.

В епоху 90-х найголовнішим трендом стають чокери. Хоча вони виникли ще у 1800 роки, коли королева Олександра Данська почала носити пов'язку на шиї, щоб приховати шрам, проте справжньої популярності чокери набули у 1990-і роки. Їх виготовляли з різних матеріалів, декорували як штучним, так і дорогоцінним камінням, й чи не кожна голлівудська зірка мала принаймні кілька чокерів. Також популярними стали іменні підвіски.

На початку 2000-х виникає стиль Y2K, який впливає й на прикраси. Так, з'являються смішні та яскраві намиста з квітами, сердечками, фруктами, тваринками та іншими милими деталями. Такі прикраси носили голлівудські зірки, й навіть дизайнери створювали власні колекції. Мода на яскраві прикраси залишається й у 2010-х роках. Щоправда, намиста та сережки стають масивними.

У 2020-і роки трендовим стає мінімалізм, який проявляється у різних сферах, і прикраси – не виняток. Нині трендовими є тонкі ланцюжки з мініатюрними геометричними або абстрактними підвісами.