С течением времени аксессуары постоянно менялись и отражали общую моду. Как в течение 100 лет менялись тренды на украшения – далее в материале.

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Как менялась мода на украшения

Любые украшения всегда подчеркивали стиль и состоятельность женщины. Однако после краха на фондовых биржах в 1929 году ожерелья, цепочки и серьги начали изготавливать из дешевых искусственных материалов. Вместо драгоценных камней и жемчуга использовали пластик, который только по форме напоминал бриллианты. Впрочем, женщины в 1930-х годах носили такие дешевые украшения, ведь они также дополняли образ. Бриллианты и драгоценные камни использовали для изготовления украшений, однако небольшие – обычно это были подвески.

В 1940-х годах, во времена войны, ювелиры также не могли позволить себе изготавливать украшения из драгоценных камней, поэтому использовали красное, желтое и зеленое золото. Из него изготавливали массивные кольца, ожерелья, а также использовали позолоту для дешевых украшений. Лишь в конце 1940-х годов ювелиры начали создавать яркие украшения, комбинируя драгоценные камни с искусственными.

Мода менялась и в 1950-е годы трендовыми становятся украшения с меньшим использованием камней. Зато женщины выбирали колье из чистого металла – это было проявлением вкуса и стиля.

Культовая лента "Завтрак у Тиффани" в 1961 году начала тренд на классические и изысканные украшения из жемчуга. Кроме того, становятся популярными украшения, имитирующие звезды, планеты или другие космические объекты. В общем, "космические дизайны" стали хитом 1960-х годов. Тогда известный модельер Пако Рабан стремительно развивал карьеру и создавал украшения из дешевых материалов – пластика, хрома и ПВХ.

Тренды на украшения на протяжении 100 лет: смотрите видео

В 1970-е годы наука стремительно развивается, появляются новые бытовые приборы, что, как ни странно, влияет и на аксессуары. Ожерелья начали изготавливать из пластика, дерева, бисера, камней и кораллов. В1980-х годах эта мода несколько переосмысливается и яркие цветные бусы остаются в тренде. Такие украшения стали символом индивидуальности и свободы. В то же время начинают развиваться различные музыкальные направления типа рэпа, хип-хопа, R&B, поэтому популярными в 80-е также становятся массивные цепи и серьги.

В эпоху 90-х главным трендом становятся чокеры. Хотя они возникли еще в 1800 годы, когда королева Александра Датская начала носить повязку на шее, чтобы скрыть шрам, однако настоящую популярность чокеры приобрели в 1990-е годы. Их изготавливали из различных материалов, декорировали как искусственным, так и драгоценными камнями, и едва ли не каждая голливудская звезда имела по крайней мере несколько чокеров. Также популярными стали именные подвески.

В начале 2000-х возникает стиль Y2K, который влияет и на украшения. Так, появляются смешные и яркие ожерелья с цветами, сердечками, фруктами, животными и другими милыми деталями. Такие украшения носили голливудские звезды, и даже дизайнеры создавали собственные коллекции. Мода на яркие украшения остается и в 2010-х годах. Правда, ожерелья и серьги становятся массивными.

В 2020-е годы трендовым становится минимализм, который проявляется в различных сферах, и украшения – не исключение. Сейчас трендовыми являются тонкие цепочки с миниатюрными геометрическими или абстрактными подвесами.