На інстаграм-сторінці Got Toddlered батьки діляться кумедними порівняннями, як їхнє життя перевернулося з ніг до голови після появи малюка. Звісно, не потрібно це сприймати занадто серйозно. Батьки просто вирішили жартома показати, як все кардинально змінюється. Це дуже життєві фотографії!
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Напої змінилися, але батько дуже щасливий!
Фото інстаграм gottoddlered
І таке буває...
Фото інстаграм gottoddlered
Головне – правильно адаптуватися!
Фото інстаграм gottoddlered
Вже так не погуляєш!
Фото інстаграм gottoddlered
Упс!
Фото інстаграм gottoddlered
Прекрасне фото!
Фото інстаграм gottoddlered
Цей погляд...
Фото інстаграм gottoddlered
Вже не пограєш спокійно на гітарі
Фото інстаграм gottoddlered
І навіть життя песика сильно змінилося
Фото інстаграм gottoddlered