На інстаграм-сторінці Got Toddlered батьки діляться кумедними порівняннями, як їхнє життя перевернулося з ніг до голови після появи малюка. Звісно, не потрібно це сприймати занадто серйозно. Батьки просто вирішили жартома показати, як все кардинально змінюється. Це дуже життєві фотографії!

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Напої змінилися, але батько дуже щасливий!

Фото інстаграм gottoddlered

І таке буває...

Фото інстаграм gottoddlered

Головне – правильно адаптуватися!

Фото інстаграм gottoddlered

Вже так не погуляєш!

Фото інстаграм gottoddlered

Упс!

Фото інстаграм gottoddlered

Прекрасне фото!

Фото інстаграм gottoddlered

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Фото інстаграм gottoddlered

Вже не пограєш спокійно на гітарі

Фото інстаграм gottoddlered

І навіть життя песика сильно змінилося

Фото інстаграм gottoddlered