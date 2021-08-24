На инстаграм странице Got Toddlered родители делятся забавными сравнениями, как их жизнь перевернулась с ног до головы после появления малыша. Конечно, не нужно это воспринимать слишком серьезно. Родители просто решили в шутку показать, как все кардинально меняется. Это очень жизненные фотографии!

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Напитки поменялись, но отец очень счастлив!

Фото инстаграм gottoddlered

И такое бывает...

Фото инстаграм gottoddlered

Главное – правильно адаптироваться!

Фото инстаграм gottoddlered

Уже так не погуляешь!

Фото инстаграм gottoddlered

Упс!

Фото инстаграм gottoddlered

Прекрасное фото!

Фото инстаграм gottoddlered

Этот взгляд...

Фото инстаграм gottoddlered

Уже так спокойно не поиграешь на гитаре

Фото инстаграм gottoddlered

И даже жизнь щенка сильно изменилась

Фото инстаграм gottoddlered