На инстаграм странице Got Toddlered родители делятся забавными сравнениями, как их жизнь перевернулась с ног до головы после появления малыша. Конечно, не нужно это воспринимать слишком серьезно. Родители просто решили в шутку показать, как все кардинально меняется. Это очень жизненные фотографии!

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Напитки поменялись, но отец очень счастлив!

Фото инстаграм gottoddlered

И такое бывает...

Фото инстаграм gottoddlered

Главное – правильно адаптироваться!

Фото инстаграм gottoddlered

Уже так не погуляешь!

Фото инстаграм gottoddlered

Упс!

Фото инстаграм gottoddlered

Прекрасное фото!



Фото инстаграм gottoddlered

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Этот взгляд...

Фото инстаграм gottoddlered

Уже так спокойно не поиграешь на гитаре

Фото инстаграм gottoddlered

И даже жизнь щенка сильно изменилась

Фото инстаграм gottoddlered