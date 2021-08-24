На инстаграм странице Got Toddlered родители делятся забавными сравнениями, как их жизнь перевернулась с ног до головы после появления малыша. Конечно, не нужно это воспринимать слишком серьезно. Родители просто решили в шутку показать, как все кардинально меняется. Это очень жизненные фотографии!
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Напитки поменялись, но отец очень счастлив!
Фото инстаграм gottoddlered
И такое бывает...
Фото инстаграм gottoddlered
Главное – правильно адаптироваться!
Фото инстаграм gottoddlered
Уже так не погуляешь!
Фото инстаграм gottoddlered
Упс!
Фото инстаграм gottoddlered
Прекрасное фото!
Фото инстаграм gottoddlered
Этот взгляд...
Фото инстаграм gottoddlered
Уже так спокойно не поиграешь на гитаре
Фото инстаграм gottoddlered
И даже жизнь щенка сильно изменилась
Фото инстаграм gottoddlered