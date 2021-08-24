Як змінюється життя батьків після народження дитини: цікаві порівняння

Мабуть, ніщо інше не змінює життя пари настільки, як народження дитини. Часу на розваги стає все менше, а відповідальність виростає просто в рази!

На інстаграм-сторінці Got Toddlered батьки діляться кумедними порівняннями, як їхнє життя перевернулося з ніг до голови після появи малюка. Звісно, не потрібно це сприймати занадто серйозно. Батьки просто вирішили жартома показати, як все кардинально змінюється. Це дуже життєві фотографії!

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Напої змінилися, але батько дуже щасливий!

Фото інстаграм gottoddlered

І таке буває...

Фото інстаграм gottoddlered

Головне – правильно адаптуватися!

Фото інстаграм gottoddlered

Вже так не погуляєш!

Фото інстаграм gottoddlered

Упс!

Фото інстаграм gottoddlered

Прекрасне фото!

Фото інстаграм gottoddlered

Цей погляд...

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Фото інстаграм gottoddlered

Вже не пограєш спокійно на гітарі

Фото інстаграм gottoddlered

І навіть життя песика сильно змінилося

Фото інстаграм gottoddlered