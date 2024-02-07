До слова, видалення макіяжу – це життєво важлива процедура в догляді за шкірою, яка допомагає бути їй здоровою. Причому існує маса простих способів, як швидко і легко очистити шкіру.

До теми Старіння шкіри уповільниться: 6 звичок, які допоможуть зберегти рівень колагену

Чому важливо змивати макіяж на ніч

Дерматолог Анна Чакон наголосила, що під час сну шкіра оновлюється. Нічний період – час, коли виробляється колаген та зменшується поява ознак старіння. Якщо перед сном не змити макіяж, то шкіра не зможе дихати, розщеплювати колаген, через що шкіра матиме тьмяний та втомлений вигляд.

Окрім того, засоби для макіяжу мають у складі маслянисті речовини, які закупорюють пори. Це може призвести до появи запалень та прищів. Також у складі засобів для макіяжу є спирт, який сушить шкіру. До прикладу, туш на віях також має неабиякий вплив. Якщо її залишити на ніч, то вії можуть стати ламкими та сухими, а в найгіршому випадку – можна спровокувати випадіння.



Перед сном важливо не забувати змивати макіяж / Фото Freepik

Загалом, змивати макіяж важливо ще й тому, оскільки це впливає на загальний стан шкіри. Адже при доглядових процедурах не лише змивається мейкап, але й очищується шкіра від усіх забруднювальних речовин, які можуть спричинити подразнення, запалення, старіння тощо.

Як видалити макіяж, якщо немає спеціальних серветок

Міцелярна вода – незамінна річ у кожній косметичці. Вона відмінно видаляє макіяж, зволожує шкіру. Аби ефективно очистити шкіру, необхідно змочити ватний диск/спонж і протерти ним шкіру. Такі кроки необхідно повторювати доти, доки не будуть видалені усі залишки макіяжу.



Міцелярна вода – ефективний засіб очищення / Фото Freepik

Гідрофільна олія також стала незамінною річчю у багатьох косметичках. Вона добре очищає шкіру та пори після щільного шару макіяжу. До слова, цей засіб підходить для будь-якого типу шкіри. Аби очистити лице від макіяжу, необхідно нанести олію на обличчя, злегка потерти й видалити макіяж та забруднення.

Гелеві очищувальні засоби чудово підходять для чутливої шкіри. Такі засоби не містять олій у складі та некомедогенні. До слова, гелеві засоби дуже ефективно допомагають змити водостійкий макіяж.

Очищувальний крем – це знахідка для людей з сухою шкірою. Ніжна формула такого засобу ефективно видаляє залишки макіяжу, при цьому не подразнюючи шкіру. Такі креми надають шкірі сяйва та роблять її гладкою.



Гелеві засоби та очищувальні креми швидко видаляють макіяж / Фото Freepik

Мило та вода, як не дивно, теж ефективно видаляють макіяж. Ясна річ, необхідно обрати безпечне мило, враховуючи тип шкіри. Аби правильно, швидко та якісно змити макіяж, треба круговими рухами провести намиленими долонями по обличчю, а потім – змити водою.

Дитяча олійка миттєво видаляє макіяж, а також ефективно очищує шкіру від бруду. Для того, аби очистити шкіру, необхідно нанести на ватний диск невелику кількість засобу й обережно протерти обличчя. За лічені хвилини шкіра буде чистою, без макіяжу, а також ніжною та м'якою на дотик.



Дитяча олійка допоможе змити макіяж / Фото Freepik

Кокосова олія є одним з найпростіших способів, як видалити макіяж. Для цього необхідно взяти невелику кількість засобу, приблизно з горошину, розтерти по обличчю та обережно помасажувати. Після того, як олія буде змита, шкіра миттєво буде гладкою, чистою та осяяною.

Оливкова олія також ефективно допомагає змити макіяж. Ба більше, вона також корисна для шкіри. Втім, варто враховувати, що оливкову олію треба ретельно змити теплою водою або очищувальним засобом.



Оливкову олію дуже важливо змити після того, як буде видалено макіяж / Фото Freepik

У молоці – секрет осяяної шкіри. Недарма Клеопатра купалася у молочних ваннах і мала неймовірно шкіру, що сяє. Нині молоко також може допомогти ефективно змити макіяж.

Сік огірка має не лише протизапальні властивості, але й може швидко змити макіяж. Аби видалити мейкап природним шляхом, необхідно перетерти огірок у блендері, додати кілька крапель базової олії й ефективний засіб для зняття макіяжу готовий до використання. До слова, огірок також заспокоює шкіру.