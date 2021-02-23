Як знайти справу свого життя: блогерка Аліна Френдій поділилась власним секретом
Знайти своє покликання чи принаймні напрямок, у якому рухатись, буває досить важко. Проте не варто занепадати духом - не все так погано, як вам здається. Успішні люди мають секрети, які дозволили і їм віднайти себе.
Джерело:інстаграм Аліни Френдій
Блогерка та підприємиця Аліна Френдій зізналась, що пошуки власного призначення – це одна із найпоширеніших проблем, про які їй розповідають. Вона ж поділилась зі своїми читачами надійним способом знайти свою справу. Доведеться трохи постаратись, але воно того варте.
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Не все одразу
Аліна Френдій погоджується з думкою Стіва Джобса: "Зроби крок – і дорога з'явиться сама собою". Варто не боятись постійно пробувати себе у чомусь новому, робити перші кроки у кількох різних справах, аби зрозуміти, до чого у вас лежить душа.
Звісно, це зовсім не означає, що ви одразу знайдете себе і справу всього життя.
Та у вас завжди буде можливість щось змінити, звернути, почати заново…Іншими словами, якщо стояти на місці і не рухатись, то шансу зрозуміти, що вам ближче – не буде,
– розповідає блогерка
Не бійтесь ставити цілі і пробувати / Фото Unsplash
Змінити усе на 360 градусів – можливо
Ніколи не пізно озирнутись і придивитись: чи любите ви справу, якою займаєтесь? Навіть люди, які, здавалось би, вже давно віднайшли своє призначення і досягли успіху у певній сфері, можуть кардинально усе змінити.
В моєму оточенні є люди, які змінили повністю своє життя, коли зрозуміли, що не на своєму місці. Банківська працівниця, яка одного дня пішла в спорт і почала вигравати кубки у фітнес-бікіні. А ще друг – юрист з дипломом, який поїхав працювати офіціантом на паромі і пройшов школу життя, а потім вирішив стати помічником кінорежисера,
– наводить приклади підприємиця
Придивіться, і у вашому оточенні можуть бути такі люди – надихайтесь їх прикладом. Якщо вони знаходять сили змінити професійну сферу, то й вам вдасться знайти те, від чого ви отримуватимете задоволення.
Ніколи не пізно змінити професійну сферу / Фото Unsplash
Аліна Френдій радить не сидіти, склавши руки, а діяти: "Якщо ви шукаєте себе, то шукайте справді. На ділі." Навколо нас багато можливостей, варто лише побачити їх: "Інформації море, нехай вона стане компасом для вашого старту." Не бійтесь пробувати та помилятись, тільки так можна зрештою віднайти свою справу, навіть якщо на це піде багато часу та сил.
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