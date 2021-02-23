Найти свое призвание или хотя бы направление, в котором двигаться, бывает довольно трудно. Однако не стоит отчаиваться - не все так плохо, как вам кажется. У успешных людей есть секреты, которые позволили и им найти себя.

Блогер и предприниматель Алина Френдий призналась, что поиски собственного пути – это одна из самых распространенных проблем, о которых ей рассказывают. Она поделилась со своими читателями надежным способом найти свое дело. Придется немного постараться, но оно того стоит.

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Но не все сразу

Алина Френдий согласна с мнением Стива Джобса: "Сделай шаг – и дорога появится сама собой". Следует не бояться постоянно пробовать себя в чем-то новом, делать первые шаги в нескольких разных делах, чтобы понять, к чему у вас лежит душа.

Конечно, это вовсе не означает, что вы сразу найдете себя и дело всей жизни. Но у вас всегда будет возможность что-то изменить, свернуть, начать заново ... Иными словами, если стоять на месте и не двигаться, то шанса понять, что вам ближе – не будет,

– рассказывает блогер

Не бойтесь ставить цели и пробовать / Фото Unsplash

Изменить все на 360 градусов – возможно

Никогда не поздно оглянуться и присмотреться: любите ли вы дело, которым занимаетесь? Даже люди, которые, казалось бы, уже давно нашли свое предназначение и достигли успеха в определенной сфере, могут кардинально все изменить.

В моем окружении есть люди, которые изменили полностью свою жизнь, когда поняли, что не на своем месте. Банковская сотрудница, которая однажды ушла в спорт и начала выигрывать кубки в фитнес-бикини. А еще друг – юрист с дипломом, который уехал работать официантом на пароме и прошел школу жизни, а потом решил стать помощником кинорежиссера,

– приводит примеры предприниматель

Присмотритесь, и в вашем окружении могут быть такие люди – вдохновляйтесь их примером. Если они находят силы изменить профессиональную сферу, то и вам удастся найти то, от чего вы будете получать удовольствие.

Никогда не поздно изменить профессиональную сферу / Фото Unsplash

Алина Френдий советует не сидеть, сложа руки, а действовать: "Если вы ищете себя, то ищите действительно. На деле". Вокруг нас много возможностей, стоит только увидеть их: "Информации море, пусть она станет компасом для вашего старта." Не бойтесь пробовать и ошибаться, только так можно в конце концов найти свое дело, даже если на это уйдет много времени и сил.