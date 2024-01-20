Однак спеціальна рідина для зняття лаку – не єдиний спосіб позбутися старого покриття. Як це зробити в домашніх умовах і які альтернативні методи існують, розповідаємо далі.

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Рідини на основі спирту

Відома нейл-майстер Брітні Бойс каже, що звичайний спирт або засіб для дезінфекції рук є гарним способом зняти лак без використання спеціального засобу.

Нанесіть трохи спирту на ватну кульку або диск і покладіть на ніготь. Дайте йому постояти приблизно 10 секунд і обережно потріть вперед і назад. Ваш лак з нігтів повинен зійти досить швидко,

– пояснює експертка.

Вона додає, що духи на спиртовій основі можуть також спрацювати в крайньому разі, але їх доведеться використати набагато більше, ніж коли йдеться про звичайний спирт.

Оцет і апельсиновий сік

Змішайте свій улюблений сік з оцтом і ви отримаєте домашнє рішення для зняття лаку з нігтів.

Поєднайте рівну кількість білого оцту та натурального апельсинового соку. Змочіть ватний диск в суміші та покладіть його на нігті приблизно на 10 секунд, доки лак не розм’якне. Потім потріть нігті ватним диском, щоб видалити лак,

– радить засновниця манікюрного салону Емі Лінг Лін.

Лимон

Власниця салону Емі Лінг Лін зауважує, що звичайний лимон також може видалити лак з нігтів.

Скибочки або лимонний сік слід нанести на нігті й дати їм постояти, доки лак не розм’якне. Потім його варто лише стерти ватним диском.

Однак такий спосіб краще не використовувати, якщо на руках є невеликі порізи або тріщинки, адже від лимонного соку ранки будуть справді пекти.