Зобразити їх на нігтях – це ідеальний спосіб відпочити взимку і, можливо, навіть насолодитися нею трохи більше. Який манікюр повторити цього сезону, розповідаємо далі.

До теми Ідеальний манікюр для мінімалістів: як виглядає новий модний дизайн 2024 року

Зимова північ

Зимове опівнічне небо з блискучими зірками – чудове натхнення для манікюру. Оберіть темно-блакитну основу, а потім додайте білі спалахи зірок. Завершіть дизайн, додавши крихітні кристали в центр зірочок.

Як виглядає дизайн із зоряним небом: дивіться фото

Магія сніжинок

Нігті зі сніжинками у холодні місяці – безпрограшний варіант. Оберіть прозору основу, а потім додайте білі сніжинки. Зробити дизайн більш цікавим можна завдяки різнокольоровим блискіткам.

Як виглядає оригінальний манікюр зі сніжинками: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Милі ведмедики

Білі ведмеді, мабуть, одні з наймиліших зимових тварин, то чому б не додати їх у свій манікюр? Оберіть для кожного нігтя різні відтінки синього, а потім додайте мордочку милого білого ведмедя на акцентний ніготь.

Як виглядають нігті з білим ведмедем: дивіться фото

Мерехтіння рожевого золота

Зробити зимовий манікюр дуже простим, але таким, що запам’ятовується, можна дотримуючись рожево-золотих тонів. Щоб відтворити такий дизайн, почніть із прозорої глянцевої бази, а потім створіть ефект градієнта за допомогою блискучого рожевого лаку з золотом.

Яким є мерехтіння рожевого золота: дивіться фото

Різдвяні вінки

Хоч Різдво вже минуло, цей ніжний зимовий манікюр все ще може бути актуальним.

Як виглядають різдвяні вінки на нігтях: дивіться фото

Такий дизайн демонструє яскраво-червоні ягоди падуба на присипаній снігом вічнозеленій хвої, яка розміщена як типовий французький манікюр.