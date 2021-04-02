Як зняти стрес за 5 хвилин: корисний лайфхак із покривалом
Інколи, щоб розслабитися і зняти надокучливу тривожність, потрібно зовсім трішки зусиль. Розповідаємо про цікавий метод, який допоможе позбутися від стресу за 5 хвилин. А може й швидше.
Джерело:Instagram Journey to Wellness
Цією вправою поділилися на англомовному акаунті в інстаграмі, який спеціалізується на здоровому способі життя. Вона виявилась настільки ефективною, що буквально за кілька днів після цього допису кількість підписників на сторінці зросла у 10 разів – до 336 тисяч.
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В чому суть лайфхаку?
Все нове – це давно забуте старе. Цей підхід схожий на пеленання дитини. Вам потрібно закутатися в коцик чи покривало таким чином, щоб руки були притиснуті до тіла, а ноги – одна до одної. Ось детальна інструкція:
- Знайдіть покривало, яке ви найбільше любите.
- Закрутіть його навколо себе (автори жартома роблять аналогію із буріто чи кебабом).
- Переконайтесь, що ви щільно запеленали руки.
- Займіть комфортну позу: приляжте або сядьте і повільно дихайте.
- Заплющте очі та зосередьтеся на вашому диханні
За словами авторів методу, це дозволить досить швидко позбутися від негативних емоцій та стресу. Ще один бонус – ви зможете солодко заснути. Для ще кращого ефекту рекомендуємо увімкнути приємну музику.
Що про цей метод кажуть експерти?
Психотерапевт Дана Маєрс рекомендує час від часу займатися таким пеленанням. Воно корисне не тільки для дітей, але й для дорослих. Адже справді допомагає боротися зі стресом та тривожністю.
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Пеленання імітує матку. Ми несвідомо згадуємо, як спокійно і безпечно почували себе до народження. Особливу роль відіграє стабільна температура через покривало, яке щільно обернуте навколо тіла, – розповіла експертка у коментарі виданню The Insider.
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