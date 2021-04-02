Как снять стресс за 5 минут: полезный лайфхак с одеялом
Иногда, чтобы расслабиться и снять надоедливую тревожность, нужно совсем немного усилий. Рассказываем о интересном методе, который поможет избавиться от стресса за 5 минут. А может и быстрее.
Источник:Instagram Journey to Wellness
Этим упражнением поделились на англоязычном аккаунте в инстаграме, который специализируется на здоровом образе жизни. Оно оказалось настолько эффективным, что буквально через несколько дней после этой публикации количество подписчиков на странице выросло в 10 раз – до 336 тысяч.
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В чем суть лайфхака?
Все новое – давно забытое старое. Этот подход похож на пеленание ребенка. Вам нужно закутаться в плед или одеяло таким образом, чтобы руки были прижаты к телу, а ноги – друг к другу. Вот подробная инструкция:
- Найдите покрывало, которое вы больше всего любите.
- Закрутите его вокруг себя (авторы в шутку делают аналогию с буррито или кебабом).
- Убедитесь, что вы плотно запеленали руки.
- Займите удобную позу: прилягте или сядьте и медленно дышите.
- Закройте глаза и сосредоточьтесь на вашем дыхании
По словам авторов метода, это позволит достаточно быстро избавиться от негативных эмоций и стресса. Еще один бонус – вы сможете сладко уснуть. Для еще лучшего эффекта рекомендуем включить приятную музыку.
Что об этом методе говорят эксперты?
Психотерапевт Дана Майерс рекомендует время от времени заниматься таким пеленанием. Оно полезно не только для детей, но и для взрослых. Ведь действительно помогает бороться со стрессом и тревожностью.
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Пеленание имитирует матку. Мы бессознательно вспоминаем, как спокойно и безопасно чувствовали себя до рождения. Особую роль играет стабильная температура из-за покрывала, которое плотно обернуто вокруг тела, – рассказала експерт в комментарии изданию The Insider.
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