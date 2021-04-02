Иногда, чтобы расслабиться и снять надоедливую тревожность, нужно совсем немного усилий. Рассказываем о интересном методе, который поможет избавиться от стресса за 5 минут. А может и быстрее.

Этим упражнением поделились на англоязычном аккаунте в инстаграме, который специализируется на здоровом образе жизни. Оно оказалось настолько эффективным, что буквально через несколько дней после этой публикации количество подписчиков на странице выросло в 10 раз – до 336 тысяч.

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В чем суть лайфхака?

Все новое – давно забытое старое. Этот подход похож на пеленание ребенка. Вам нужно закутаться в плед или одеяло таким образом, чтобы руки были прижаты к телу, а ноги – друг к другу. Вот подробная инструкция:

Найдите покрывало, которое вы больше всего любите. Закрутите его вокруг себя (авторы в шутку делают аналогию с буррито или кебабом). Убедитесь, что вы плотно запеленали руки. Займите удобную позу: прилягте или сядьте и медленно дышите. Закройте глаза и сосредоточьтесь на вашем дыхании

По словам авторов метода, это позволит достаточно быстро избавиться от негативных эмоций и стресса. Еще один бонус – вы сможете сладко уснуть. Для еще лучшего эффекта рекомендуем включить приятную музыку.

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Что об этом методе говорят эксперты?

Психотерапевт Дана Майерс рекомендует время от времени заниматься таким пеленанием. Оно полезно не только для детей, но и для взрослых. Ведь действительно помогает бороться со стрессом и тревожностью.

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Пеленание имитирует матку. Мы бессознательно вспоминаем, как спокойно и безопасно чувствовали себя до рождения. Особую роль играет стабильная температура из-за покрывала, которое плотно обернуто вокруг тела, – рассказала експерт в комментарии изданию The Insider.