Когда в жизни все однообразно и кажется, будто вообще ничего не происходит, все мы можем время от времени "раскисать". Но не надо на этом зацикливаться!

Такой этап может стать началом больших перемен в вашей жизни. Мы подготовили 10 полезных привычек, которые помогут избавиться от этого неприятного ощущения обыденности. Попробуйте – и вы будете безумно довольны своей жизнью.

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Сделайте приятность вашим друзьям

Для этого можно затеять интересную игру. Напишите вашим близким людям небольшое письмо, где опишите ваши чувства к ним или просто поблагодарите за крутые истории, которые вы пережили вместе. Возможно, здесь вы сможете написать о тех вещах, которые никогда не решались рассказать вживую. Такая игра действительно способна перезапустить общение с близкими людьми.

Интересная игра, что бы перезапустить общение с друзьями / Фото Unsplash

Тренируйтесь выступать на публике

Такой опыт обязательно пригодится, кем бы вы ни работали. Ораторские тренировки выведут вас из зоны комфорта, помогут лучше ладить с людьми и дадут замечательный заряд уверенности.

Чтение – прекрасные "лекарство" от обыденности

Иногда, чтобы вырваться из серых будней, не нужно переворачивать горы и бросать себе различные безумные вызовы. Обычная книга поможет окунуться в вымышленные миры, которые отвлекут от серых будней.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Постоянно бросайте себе новые вызовы

Никогда не забывайте повышать планку. Именно новые цели делают нашу жизнь намного интереснее и более осмысленнее. Тогда каждый день будет точно цветным.

Новые вызовы – это очень важно / Фото Unsplash

Не погружайтесь в прошлое

Все моментами думают о том, что раньше было гораздо интереснее и ярче. Но что поделаешь – туда уже не вернешься. Работайте над тем, чтобы ваше настоящее и будущее было не менее крутым!

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Наладьте свой сон

Регулярный недосып – очень вредная привычка. Организм не может достаточно отдохнуть, поэтому часть дня идет коту под хвост, ведь за это время вы просто пытаетесь проснуться. В таком состоянии бороться с обыденностью практически невозможно. Ведь постоянно хочется прилечь и ничего не делать.

Начинайте свое утро активно

Удалось наладить сон? Прекрасно! Хоть это и звучит действительно больно, но попробуйте начинать свое утро с небольшой тренировки. Заряд энергии с самого начала дня – это то, что действительно помогает избавиться от обыденности.

Утренние тренировки помогут отлично начать день / Фото Unsplash

Принимайте контрастный душ

Это одна из самых простых процедур, которая точно поможет взбодриться. Все очень просто: во время утреннего душа чередуйте горячую воду с холодной. Вы не только прекрасно проснетесь, но и улучшите себе настроение.