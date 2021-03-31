Все, достало: 10 полезных привычек, которые помогут вырваться из обыденности
Когда в жизни все однообразно и кажется, будто вообще ничего не происходит, все мы можем время от времени "раскисать". Но не надо на этом зацикливаться!
Источник:24 канал
Такой этап может стать началом больших перемен в вашей жизни. Мы подготовили 10 полезных привычек, которые помогут избавиться от этого неприятного ощущения обыденности. Попробуйте – и вы будете безумно довольны своей жизнью.
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Сделайте приятность вашим друзьям
Для этого можно затеять интересную игру. Напишите вашим близким людям небольшое письмо, где опишите ваши чувства к ним или просто поблагодарите за крутые истории, которые вы пережили вместе. Возможно, здесь вы сможете написать о тех вещах, которые никогда не решались рассказать вживую. Такая игра действительно способна перезапустить общение с близкими людьми.
Интересная игра, что бы перезапустить общение с друзьями / Фото Unsplash
Тренируйтесь выступать на публике
Такой опыт обязательно пригодится, кем бы вы ни работали. Ораторские тренировки выведут вас из зоны комфорта, помогут лучше ладить с людьми и дадут замечательный заряд уверенности.
Чтение – прекрасные "лекарство" от обыденности
Иногда, чтобы вырваться из серых будней, не нужно переворачивать горы и бросать себе различные безумные вызовы. Обычная книга поможет окунуться в вымышленные миры, которые отвлекут от серых будней.
Постоянно бросайте себе новые вызовы
Никогда не забывайте повышать планку. Именно новые цели делают нашу жизнь намного интереснее и более осмысленнее. Тогда каждый день будет точно цветным.
Новые вызовы – это очень важно / Фото Unsplash
Не погружайтесь в прошлое
Все моментами думают о том, что раньше было гораздо интереснее и ярче. Но что поделаешь – туда уже не вернешься. Работайте над тем, чтобы ваше настоящее и будущее было не менее крутым!
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Наладьте свой сон
Регулярный недосып – очень вредная привычка. Организм не может достаточно отдохнуть, поэтому часть дня идет коту под хвост, ведь за это время вы просто пытаетесь проснуться. В таком состоянии бороться с обыденностью практически невозможно. Ведь постоянно хочется прилечь и ничего не делать.
Начинайте свое утро активно
Удалось наладить сон? Прекрасно! Хоть это и звучит действительно больно, но попробуйте начинать свое утро с небольшой тренировки. Заряд энергии с самого начала дня – это то, что действительно помогает избавиться от обыденности.
Утренние тренировки помогут отлично начать день / Фото Unsplash
Принимайте контрастный душ
Это одна из самых простых процедур, которая точно поможет взбодриться. Все очень просто: во время утреннего душа чередуйте горячую воду с холодной. Вы не только прекрасно проснетесь, но и улучшите себе настроение.
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