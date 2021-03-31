Коли в житті все одноманітно і здається, ніби взагалі нічого не відбувається, всі ми можемо час від часу "розкисати". Але не треба на цьому зациклюватись!

Такий етап може стати початком великих змін у вашому житті. Ми підготували 10 корисних звичок, які допоможуть позбутися цього неприємного відчуття буденності. Спробуйте – і ви будете шалено задоволені своїм життям.

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Зробіть приємність вашим друзям

Для цього можна затіяти цікаву гру. Напишіть вашим найближчим людям невеликий лист, де опишіть ваші почуття до них чи просто подякуйте за круті історії, які ви пережили разом. Можливо, тут ви зможете написати про ті речі, які ніколи не наважувалися розповісти вживу. Така гра справді здатна перезапустити спілкування із близькими людьми.

Цікава гра, щоб перезапустити спілкування з друзями / Фото Unsplash

Тренуйтеся виступати на публіці

Такий досвід обов’язково пригодиться, ким би ви не працювали. Ораторські тренування виведуть вас із зони комфорту, допоможуть краще ладнати з людьми та дадуть чудовий заряд впевненості.

Читання – прекрасні "ліки" від буденності

Інколи, щоб вирватися із сірих буднів, не потрібно перевертати гори і кидати собі різні шалені виклики. Звичайна книга допоможе поринути у вигадані світи, які відволічуть від сірих буднів.

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Постійно кидайте собі нові виклики

Ніколи не забувайте підвищувати планку. Саме нові цілі роблять наше життя значно цікавішим та більш осмисленим. Тоді кожен день буде точно кольоровим.

Нові виклики – це дуже важливо / Фото Unsplash

Не поринайте у минуле

Всі моментами задумаються про те, що раніше було значно цікавіше та яскравіше. Але що поробиш – туди вже не повернешся. Працюйте над тим, щоб ваше теперішнє та майбутнє було не менш крутим!

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Налагодьте свій сон

Регулярний недосип – дуже шкідлива звичка. Організм не може достатньо відпочити, тому частина дня йде коту під хвіст, адже за цей час ви просто намагаєтеся прокинутися. В такому стані боротися із буденністю практично неможливо. Адже постійно хочеться прилягти і нічого не робити.

Починайте свій ранок активно

Вдалося налагодити сон? Прекрасно! Хоч це й звучить справді боляче, але спробуйте починати свій ранок із невеликого тренування. Заряд енергії з самого початку дня – це те, що справді допомагає позбутися від буденності.

Ранкові тренування допоможуть чудово почати день / Фото Unsplash

Приймайте контрастний душ

Це одна із найпростіших процедур, яка точно допоможе збадьоритися. Все дуже просто: під час ранкового душу чергуйте гарячу воду із холодною. Ви не тільки прекрасно прокинетеся, але й покращите собі настрій.