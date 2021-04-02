Як зняти стрес за 5 хвилин: корисний лайфхак із покривалом

Інколи, щоб розслабитися і зняти надокучливу тривожність, потрібно докласти зовсім трішки зусиль. Розповідаємо про цікавий метод, який допоможе позбутися від стресу за 5 хвилин. А може, і швидше.

Цією вправою поділилися на англомовному акаунті в інстаграмі, який спеціалізується на здоровому способі життя. Вона виявилась настільки ефективною, що буквально за кілька днів після цього допису кількість підписників на сторінці зросла у 10 разів – до 336 тисяч.

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У чому суть лайфхаку?

Усе нове – це давно забуте старе. Цей підхід схожий на сповивання дитини. Вам потрібно закутатися в коцик чи покривало таким чином, щоб руки були притиснуті до тіла, а ноги – одна до одної. Ось детальна інструкція:

Знайдіть покривало, яке ви найбільше любите. Закрутіть його навколо себе (автори жартома роблять аналогію із буріто чи кебабом). Переконайтесь, що ви щільно сповили руки. Займіть комфортну позу: приляжте або сядьте і повільно дихайте. Заплющте очі та зосередьтеся на вашому диханні

За словами авторів методу, це дозволить досить швидко позбутися від негативних емоцій та стресу. Ще один бонус – ви зможете солодко заснути. Для ще кращого ефекту рекомендуємо увімкнути приємну музику.

Що про цей метод кажуть експерти?

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Психотерапевт Дана Маєрс рекомендує час від часу займатися таким сповиванням. Воно корисне не тільки для дітей, але й для дорослих. Адже справді допомагає боротися зі стресом та тривожністю.

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Сповивання імітує утробу. Ми несвідомо згадуємо, як спокійно і безпечно почували себе до народження. Особливу роль відіграє стабільна температура через покривало, яке щільно обернуте навколо тіла, – розповіла експертка у коментарі виданню The Insider.