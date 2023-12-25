Останнього родзинкою зимового декору може стати трендовий бант на дверях. Як його зробити та що для цього потрібно, розповідає 24 Канал.

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Як зробити трендовий бант на дверях

Популярною прикрасою цьогоріч стали масивні банти з тканини, котру обв’язують навколо дверей.

Матеріал для такого декору має бути тонким, аби двері могли закриватися та відкриватися без проблем. Найкраще використати фатин, органзу чи іншу нещільну тканину.

Як виглядатиме бант на дверях: дивіться відео

Що ж до довжини тканини, усе залежить від розміру ваших дверей. Для того, щоб розуміти приблизний необхідний обсяг, варто виміряти висоту дверей та розрахувати кількість матеріалу так, щоб їх можна було обернути двічі згори до низу та відділити окремий шматок для прикрашання в ширину.

Для формування самого банта одним шматком тканини слід обернути двері згори до низу та зав'язати кінці спереду. Залишки тканини варто обрізати.

Інший відрізок матеріалу треба обв'язати у ширину та з'єднати у вигляді банту з вертикально розташованою тканиною, як це показано на відео.

Як зробити бант на дверях: дивіться відео

Після цього ножицями необхідно підрівняти кінці банта. Тепер готовий декор можна залишати у такому вигляді або доповнювати іншими прикрасами – повісити на бант дзвіночок, ялинкову іграшку чи гілочки хвої.