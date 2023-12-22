Останнім часом популярним стають зимові композиції та букети з хвої чи інших рослин. Вони не тільки неперевершено виглядають, а й створюють аромат справжнього засніженого лісу. Як зробити такий декор власноруч, розповідаємо далі.

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Букет з хвої та червоних ягід

Поєднання червоного та зеленого – різдвяна класика, яка неперевершено виглядає ще й у рослинних композиціях.

Щоб створити букет з хвої та ягід, необхідно взяти кілька гілок улюбленого дерева, до прикладу сосни, ялини чи туї, та поєднати їх у композиції з червоними ягодами, зокрема можна використати таку рослину як ілекс.

Крім того, такі ягоди бувають справжніми та штучними, тож відповідно шукати їх слід не тільки у квітковому магазині, а й серед декоративних товарів. Також можна використати гілочки шипшини.

Як виглядає букет з хвої та ягід: дивіться відео

До готової композиції, крім того, можна додати кілька ялинкових прикрас чи стрічки. Так букет виглядатиме ще більш святково.

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto. У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Настільна композиція з хвої та шишок

Не тільки букетами можна прикрасити своє житло напередодні зимових свят. Гарним елементом декору стане настільна композиція.

Для її оформлення краще взяти прямокутний шматок флористичної піни, напитати його водою та залишити на підставці, яка стане основою композиції.

У флористичну піну слід встромити невеликі гілки будь-якого хвойного дерева, доповнюючи їх шишками, котрі попередньо варто закріпити на тоненьких дротах так, як це показано на відео.

Як створити хвойну композицію: дивіться відео

До композиції також можна додавати жолуді, ялинкові прикраси, невелику гірлянду чи навіть шматочки кориці, розміщуючи їх на таці. Оформлюючи такий декор варто дати волю фантазії та спробувати гармонійно поєднати матеріали, які є вдома.

Евкаліптовий різдвяний букет

Хвоя – це не єдиний можливий варіант для різдвяних рослинних композицій та букетів. Дуже актуальним є також використання евкаліпта.

Яким може бути евкаліптовий букет: дивіться відео

Щоб зібрати букет з цієї рослини, слід придбати кілька гілочок евкаліпта та поєднати їх з вже відомими червоними ягодами, до прикладу шипшиною, гілками омели або улюбленими квітами.

Такий букет буде не тільки оригінальною та вишуканою окрасою святкового житла, а ще й подарує аромат свіжості.