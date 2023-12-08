Щоб додати домівці зимового запаху живої ялинки, можна зробити букет із гілок. 24 Канал знайшов цікавий та простий спосіб виконання цього декору та розповідає далі, як зібрати різдвяний букет власноруч.

До теми Краса з мінімумом зусиль: як зробити різдвяну зірку своїми руками

Як зробити різдвяний ялинковий букет

Лайфхаком цікавого декору у тікток поділась користувачка @makinghomematter. Для того, щоб зробити різдвяний ялинковий букет за її інструкцією, знадобиться лише: кілька гілок ялинки, шишки, гірлянда, велика ваза, кілька картонних тубусів та скотч.

Створення букета варто почати з того, що картонні тубуси необхідно склеїти між собою скотчем у більший циліндр. У відео жінка використовує ті, що залишилися від туалетного паперу, але насправді можна обрати будь-які інші трубки з картону. Висота готового циліндру має бути трохи нижчою за вазу.

Як зробити ялинковий букет: дивіться відео

Коли картонна основа буде готова, її слід поставити у центр вази. Простір, що утворить довкола, необхідно заповнити шишками, гірляндою або іншими матеріалами.

Я вирішила використовувати соснові шишки та вогники, щоб наповнити свою вазу, але ви можете взяти різні інші дрібнички, до прикладу, штучний сніг, бісер, штучну зелень,

– додає жінка в описі відео.

Вона також зауважує, що замість картонних тубусів можна використати меншу вазу, однак відшукати декор, що ідеально збігатиметься за розмірами набагато важче, ніж знайти кілька залишків картону.

До майже готової композиції залишається ж тільки додати безпосередньо ялинкові гілки. Їх слід поставити у картонну основу. Так вони триматимуть гарну форму та не розсипатимуться у вазі.

