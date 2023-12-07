24 Канал знайшов цікавий та простий спосіб, як зробити своїми руками різдвяну зірку. Для її створення не обов'язково нічого купувати, усе необхідне можна знайти у кожному домі.

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Як зробити різдвяну зірку своїми руками

Лайфхаком цікавого декору у тікток поділась користувачка Анна Погрібняк. Для того, щоб зробити різдвяну зірку за її інструкцією, знадобляться лише: паперові пакети, клей, ножиці та нитки.

Виготовлення зірки варто почати з того, що паперові пакети потрібно склеїти між собою основами, як це показано на відео. Для великої зірки знадобиться орієнтовно 10 – 11 пакетів.

Як зробити різдвяну зірку: дивіться відео

Коли усі пакети будуть склеєні, слід обрізати їхні вільні краї несиметричним трикутником. Після цього зірку можна розгортати та склеювати її крайні сторони.

Тепер зірка фактично готова. До неї можна додати лише один останній штрих – прикріпити нитку, щоб декор можна було повісити.