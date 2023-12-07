24 Канал нашел интересный и простой способ, как сделать своими руками рождественскую звезду. Для ее создания не обязательно ничего покупать, все необходимое можно найти в каждом доме.

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Как сделать рождественскую звезду своими руками

Лайфхаком интересного декора в тикток поделилась пользовательница Анна Погрибняк. Для того чтобы сделать рождественскую звезду по ее инструкции, понадобятся только бумажные пакеты, клей, ножницы и нити.

Изготовление звезды следует начать с того, что бумажные пакеты нужно склеить между собой основаниями, как это показано на видео. Для большой звезды понадобится ориентировочно 10 – 11 пакетов.

Как сделать рождественскую звезду: смотрите видео

Когда все пакеты будут склеены, следует обрезать их свободные края несимметричным треугольником. После этого звезду можно разворачивать и склеивать ее крайние стороны.

Теперь звезда фактически готова. К ней можно добавить только один последний штрих – прикрепить нить, чтобы декор можно было повесить.