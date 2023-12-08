Чтобы добавить в дом зимнего запаха живой елки, можно сделать букет из веток. 24 Канал нашел интересный и простой способ выполнения этого декора и рассказывает дальше, как собрать рождественский букет своими руками.

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Как сделать рождественский елочный букет.

Лайфхаком интересного декора в тикток поделась пользовательница @makinghomematter. Для того чтобы сделать рождественский елочный букет по ее инструкции, понадобится лишь: несколько веток елки, шишки, гирлянда, большая ваза, несколько картонных тубусов и скотч.

Создание букета следует начать с того, что картонные тубусы необходимо склеить между собой скотчем в больший цилиндр. На видео женщина использует оставшиеся от туалетной бумаги, но на самом деле можно выбрать любые другие трубки из картона. Высота готового цилиндра должна быть чуть ниже вазы.

Как сделать елочный букет: смотрите видео

Когда картонное основание будет готово, его следует поставить в центр вазы. Образующееся пространство необходимо заполнить шишками, гирляндой или другими материалами.

Я решила использовать сосновые шишки и огоньки, чтобы наполнить свою вазу, но вы можете взять разные другие безделушки, к примеру, искусственный снег, бисер, искусственную зелень,

– добавляет женщина в описании видео.

Она также отмечает, что вместо картонных тубусов можно использовать меньшую вазу, однако отыскать декор, который будет идеально совпадать по размерам гораздо труднее, чем найти несколько остатков картона.

К почти готовой композиции остается только добавить непосредственно елочные ветви. Их следует поставить в картонную базу. Так они будут держать хорошую форму и не будут рассыпаться в вазе.

