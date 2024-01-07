Додати своїй домівці затишку та оновити вигляд приміщень допоможе декор. Як своїми руками зробити прикрасу для дому лише за допомогою одної складової, розповідає 24 Канал.

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Як зробити простий та стильний декор для дому

Ідеєю цікавого декору для дому поділилась у тікток блогерка Уляна Андріяшик. Для того, щоб зробити стильну прикрасу за її інструкцією, знадобиться лише мотузка та ножиці.

Перш за все мотузку слід намотати довкола будь-якого зручного предмета і зав'язати по середині. Потім коло, що утворилося, варто розрізати навпіл, а ниточки, які після цього розпадуться, розділити на шість частин.

Як зробити декор з мотузки: дивіться відео

Кожну частину ниток необхідно зав'язати мотузкою, а потім поділити ще на кілька частин та з'єднати їх вже між собою так, як показано на відео.

Насамкінець слід обрізати нерівні залишки ниток. У результаті має вийти своєрідна зірка з мотузки, яку можна повісти будь-де у будинку.