Як виглядає декоративна ялинка, що робиться своїми руками, та як відтворити цей декор вдома, розповідає далі.

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Як зробити декоративну ялинку власноруч

Ідеєю цікавого декору у тікток поділилась користувачка @alfa.cocaourwintonhome. Для того, щоб зробити ялинку за її інструкцією, знадобляться: ялинкові кульки різних кольорів, клей та три дерев'яні дощечки.

Для початку слід взяти дерев'яну дощечку та кілька невеликих прямокутних шматків деревини. Розмір дощечки та інших деталей можна обирати на свій розсуд, від цього залежатиме, якої величини вийде ялинка.

Далі два шматочки слід з'єднати між собою та приклеїти до низу дощечки. Ця конструкція буде основою декоративної ялинки.

Як зробити декоративну ялинку: дивіться відео

Коли дерев'яна основа буде готова, на неї можна починати кріпити кульки. Їх слід просто клеїти на дощечку, зменшуючи кількість прикрас на одну з кожним рівнем.

У результаті має вийти ялинка повністю складена з ялинкових куль. Насамкінець її можна також прикрасити святковими вогниками.