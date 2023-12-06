Як зробили ідеальні зимові знімки на iPhone, яких помилок уникнути та які лайфхаки використати для вдалих кадрів, 24 Канал розповідає далі. Запевняємо: з цими порадами ваші зимові фото будуть бездоганними.

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Додавайте кольорові акценти

Білий та сірий є панівними кольорами взимку. Робити знімки винятково у цих тонах не є поганою ідеєю, але для більш цікавого результату краще знайти якусь цікаву та кольорову деталь та сфокусувати на ній увагу. До прикладу, можна зняти яскраві автомобілі або будинки на тлі засніженого пейзажу.

Яскраві акценти зроблять фото цікавішими / Фото Pexels

Уникайте прямого сонячного світла

Пряме сонячне світло рідко допомагає створити чудовий кадр, адже зазвичай воно засвічує зображення. Взимку воно ще й відбивається від снігу, тож уникнути пересвіченої картинки важче. Щоб такого не траплялося, краще знімати, коли сонце приховане за деревами, будинками чи хмарами.

Сховане за деревами сонце, створить неповторну атмосферу / Фото Pexels

Уникайте сіро-блакитного відтінку на фотографіях

iPhone автоматично намагається вибрати найкращу експозицію, але це не завжди виходить. При зйомці варто самостійно зафіксувати експозицію для повного контролю світла та витримки.

Це допоможе уникнути сіро-блакитного відтінку на фотографіях та дасть максимально реалістичне зображення або створить потрібний вам художній ефект.

Якщо ж кадр вже зробили, а кольори вас не влаштовують, це можна змінити в численних фоторедакторах.

Справді зимовими виглядають фото ідеально білого кольору / Фото Pexels

Експериментуйте з налаштуваннями

Гарантія вдалих фото – це готовність експериментувати та шукати найкращі ракурси та налаштування камери. Так, якщо хочете зняти сніжинки, що окремо падають, витримку потрібно зменшити до мінімуму. Водночас, якщо є бажання отримати справжні потоки снігу, її навпаки варто збільшити. Важливо пробувати різноманітні варіанти та шукати той результат, що сподобається найбільше.

Завдяки різним налаштуванням можна створити цікаві ефекти на фото / Фото Pexels

Не бійтеся фотографувати вночі

Особливо атмосферними виходять зимові фото, зняті вночі. Світло, що відбивається від снігу, створює казкову картинку.

Запорукою успіху у нічній зйомці є місце з якісним яскравим освітленням – парк, площа, вулиця з ліхтарями. Також перед тим, як робити фото, краще відрегулювати яскравість, щоб знімок не був занадто темним.

Для нічних фото необхідне світло та стабілізація / Фото Pexels

Крім того, для ідеальної картинки слід зафіксувати смартфон, оскільки при зйомці з рук навіть найменші коливання можуть зробити фото розмитим. Найкраще для цього використати штатив, але й будь-яка інші опора теж підійде.