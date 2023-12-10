Приготувати такий коктейль зовсім не важко. Як це зробити та який нюанс врахувати для ідеального вигляду напою, розповідаємо далі.

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Як зробити коктейль "Снігова куля"

Кулінарна стилістка Мег Квінн поділилась рецептом свого коктейлю "Снігова куля". Відео, яке вона опублікувала в інстаграм минулого місяця, вже зібрало понад 695 тисяч вподобань.

Для приготування напою за її інструкцією знадобляться: келихи, котрі можна заморожувати, гілочки розмарину, вода та улюблений прозорий алкоголь або інший безалкогольний напій.

Цей коктейль цілком вартий ажіотажу. Почніть з того, що налийте воду на дно склянки,

– каже Мег Квінн.

Потім вона радить відрізати шматочок розмарину і перевернути його догори дриґом. Гілочку треба поставити у склянку вертикально та заморозити її, щоб розмарин затвердів до стану льоду.

Вийміть склянку з морозильної камери та наповніть її своїм улюбленим прозорим коктейлем, наприклад содовою з горілкою, або просто налийте газованої води. І ось, у вас готовий наймиліший святковий напій,

– пояснює стилістка.

Як приготувати коктейль "Снігова куля": дивіться відео

Корисні лайфхаки, які варто врахувати

Коктейль, про який розповіла блогерка, не новий. Його з різними варіаціями готувала велика кількість інфлюенсерів. Однак саме відео Мег Квінн викликало ажіотаж цьогоріч.

Це мій улюблений різдвяний коктейль, який я коли-небудь робив,

– написав один з коментаторів під її відео.

Водночас деякі інші користувачі мережі зауважили, що скло може легко розбитися в морозильній камері. Щоб цього не сталося, каліфорнійський виробник коктейлів поділився порадою.

Під час замерзання вода розширюється, тому наповнення місткості водою до країв – це рецепт катастрофи. На щастя, ми просто наливаємо трохи води на дно,

– сказали у компанії.

Там додали, що також не варто різко змінювати температуру склянки. Щоб вона не розбилася, потрібно використовувати холодну воду.