Змусить серце битися частіше: як зробити ідеальний комплімент дівчині

Компліменти – важлива частина стосунків. Будь-якій дівчині буде приємно почути кілька гарних слів про її красу, характер чи навички.

Неважливо, коротким буде комплімент чи довгим. Головне, спробувати висловити почуття своїми словами та без шаблонів. 24 Канал зібрав кілька порад, які допоможуть це зробити, та перетворять ваш комплімент на такий, що змусить битися серце дівчини частіше.

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Щирість – необхідна умова ідеального компліменту

Комплімент – це гарний спосіб почати спілкування або додати вогнику в тривалі стосунки. Головне правило тут – бути щирим. Відзначити варто те, що ви дійсно примітили в дівчині.

Якщо ще погано знайомі з її характером або тільки починаєте розмову, кілька приємних слів можна сказати про зовнішність. Коли ж вже краще знаєте супутницю, особливо западатимуть у душу слова про її таланти чи особисті характеристики.

Оригінальність зробить ваш комплімент особливим

Звичайно, стандартні компліменти про "гарні очі" чи "неймовірну усмішку" – мають місце бути. Вони непогано підходять для початку знайомства, коли інформації про дівчину небагато, але мають значний мінус – швидше за все ваша обраниця чула їх неодноразово і такі слова не надто запам'ятаються. Ба більше, у довготривалих стосунках це може створити враження, що ви не надто уважні до дівчини й не помічаєте її індивідуальності.

Щоб уникнути таких небажаних наслідків компліменту, натомість краще спробувати піти менш очевидними шляхами. Похвалити можна те, що зазвичай не впадає в очі або традиційно не заведено зауважувати. До прикладу, очі, фігуру, волосся – хвалять часто, а ось красу рук чи постави дівчини могли ніколи не виділяти.

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Крім того, замість стандартних слів можна:

сказати про те, що у дівчини прекрасний смак, витончений силует і милий образ,

зауважити, які її особисті риси вас захоплюють,

акцентувати на тому, що її романтичний/яскравий/оригінальний образ підкорив вас з перших миттєвостей,

оцінити її розкішний імідж, сукню або оригінальний аксесуар.

Водночас у цьому процесі пошуку оригінальності важливо зберігати межу і не перетворювати комплімент на вульгарне чи образливе зауваження, що може зачепити дівчину.

Уважність до деталей та формулювань не залишить жодну дівчину байдужою

Щоб комплімент вдався остаточно, також слід бути дуже уважним. Перш за все, це допоможе підмітити індивідуальність дівчини й сказати слова, які точно відображатимуть її особливості, запам'ятаються та по-справжньому западуть у душу.

Для того, щоб зробити комплімент більш витончено, не поспішайте засипати дівчину приємностями. Поспостерігайте за нею, зауважте те, що вас захоплює, і тільки тоді говоріть про це. Крім того, що дівчина таким чином зможе помітити вашу уважність до неї, вона також буде впевнена в щирості слів, адже такий комплімент точно відрізнятиметься від лестощів.

Водночас уважність варто проявляти не тільки до супутниці, а й до формулювань ваших слів. Навіть найщиріший комплімент легко зіпсувати необережним добором виразів.

Так, фраза на кшталт "тобі пасує така зачіска більше, ніж попередня, роби тільки так" може бути неприємною дівчині через вказівки та знецінення її минулого вибору, а слова про те, що "ця спідниця робить тебе стрункішою", натякнуть на зайву вагу.

Моментів такої двозначності краще уникати й перед тим, як говорити комплімент, непогано було б не поспішати, а обдумати, чи ваше формулювання не є образливим.

Разом з тим бажано не вдаватися до "підколів" дівчини та неоднозначних жартів. Такі гострі зауваження сприйматимуться як грубощі. Можна знайти витончені та гарні слова практично для будь-яких рис характеру і зовнішності, тож краще зосередитися на пошуку вдалих формулювань, які ідеально описуватимуть дівчину і не ранять її почуття.