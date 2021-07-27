Ці 5 підказок від молодого і вже успішного фотографа зі США Адама Баркера допоможуть зробити ваші кадри нетривіальними. Вони стануть у нагоді як професіоналам, так і відданим шанувальникам своїх телефонів чи фотоапаратів.

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Про фотографа

Адам Баркер уродженець Солт-Лейк-Сіті.

Він веде активний спосіб життя і зробив собі ім’я на фотографії природи.

Спочатку Адам фотографував гірські райони свого рідного штату Юта, а потім розгалужився на інші частини американського Заходу і зрештою відвідав навіть віддаленні куточки планети, зокрема, Південно-Східну Азію та Антарктиду.

Його роботи з’явилися на обкладинках різних журналів, а також були використані у численних публікаціях відомих видань, таких як SKI, The Flyfish Journal, Outside Magazine, Men's Journal тощо.

Адам також співпрацює з компаніями, які мають світове ім’я. Серед них YETI, Columbia Sportswear, Lifestraw, Panasonic та інші.

Як зробити кращі фотографії природи: 5 підказок

Знімайте вранці або ввечері

При цьому уникайте різкого контрасту та загальної потворності полуденного світла. Натомість дозвольте собі зануритися у м’якість сходу та заходу сонця.

Ваші фотографії, омиті золотим світлом, миттєво виглядатимуть краще,

– каже фотомитець.

Фотографуйте з нижньої точки

Більшість фотографів обирають стандартне обрамлення на рівні очей, оскільки це найпростіший підхід до зйомки зображення, розповідає Баркер. Натомість він радить покласти камеру на землю або обрати достатньо низьку позицію. Ця нова перспектива зробить знімок набагато привабливішим, ніж той, що зроблений на рівні очей.

Скористайтесь безпілотником

За словами Адама, з висоти пташиного польоту все виглядає набагато унікальніше. Ось чому люди так люблять у літаку сідати біля вікна.

Візьміть собі дрон. Зараз існує так багато варіантів доступних безпілотників. І тоді насолоджуйтеся новим способом бачення та захоплення зображень,

– зазначає Баркер.

Використовуйте правило третин

Умовно розділіть кадр на третини як по горизонталі, так і по вертикалі. Фотографуючи горизонт, не розміщуйте його посередині зображення, а у верхній або нижній третині кадру. Під час зйомок людей чи диких тварин розміщуйте їх на перетині третин, тобто у нижній/верхній правій та лівій частинах кадру.

Фотографуйте якомога більше

Баркер каже, єдиний спосіб отримати якнайбільше шедеврів – це клацнути затвором. Тому забудьте про те, що ви робите неправильно, а також не переймайтеся тим, як добре виглядають ваші фотографії порівняно з тими, що ви бачите в інстаграмі. Просто шукайте місце та об’єкти, які вас творчо цікавлять, а потім сфотографуйте це все. Згодом ви помітите експоненціальне покращення: камера стане зручнішою і у вас з’явиться власне творче бачення.